Ivica iz 'Života na vagi' za RTL.hr otkrio kako su mu danas leđa i kako napreduje: 'Idem laganim tempom...'

Ivica je u 'Životu na vagi' bio nekoliko tjedana, a sada je otkrio kako se snašao nakon izlaska iz showa

Ivica je nedavno napustio 'Život na vagi', a sada je za RTL.hr otkrio kako ga je dočekala obitelj te koji su mu daljnji ciljevi. "Moj je glavni cilj bio izgubiti što više kilograma dok sam u showu. Posljednjih nekoliko dana leđa su me počela boljeti sve više, ali glavnu odluku o odustajanju donio sam tijekom snimanja vage jer su me u tom trenutku leđa toliko počela boljeti da to ne mogu opisati riječima", rekao je Ivica, koji kaže da definitivno presudila prevelika bol u leđima. Trener Edo je bio razočaran, a sada je prokomentirao i njegove izjave. "Nakon moje odluke o izlasku iz showa vidio sam da su treneri bili više ljuti nego razočarani, ali razumijem ih. Bio sam i ja razočaran svojom odlukom zato što je ovo ipak jedna lijepa prilika koja se ne propušta, ali ipak zdravlje je na prvome mjestu", rekao je.

Ivica, Život na vagi FOTO: RTL

Kod kuće ga je dočekala supruga i dvoje djece. "Reakcija obitelji i svih koji me poznaju je bila iznenađujuća, ali nakon razgovora o svemu, svi su mi dali podršku da što prije ozdravim i nastavim s daljnjim mršavljenjem", rekao je. Otkrio je i po čemu će pamtiti svoju drugu priliku u 'Životu na vagi'. "Show ću najviše pamtiti po tome što su treneri bili ugodno iznenađeni mojim zalaganjem na treninzima i mojom voljom za šetnjom jer ako se vratimo godinu dana unatrag, znamo da se nisam mogao ni kretati", rekao je. Naglasio je kako je svoj put nastavio i vani.

Ivica, Život na vagi FOTO: RTL