Ivica iz 'Života na vagi' za RTL.hr otkrio kako su mu danas leđa i kako napreduje: 'Idem laganim tempom...'

Ivica je nedavno napustio 'Život na vagi', a sada je za RTL.hr otkrio kako ga je dočekala obitelj te koji su mu daljnji ciljevi. "Moj je glavni cilj bio izgubiti što više kilograma dok sam u showu. Posljednjih nekoliko dana leđa su me počela boljeti sve više, ali glavnu odluku o odustajanju donio sam tijekom snimanja vage jer su me u tom trenutku leđa toliko počela boljeti da to ne mogu opisati riječima", rekao je Ivica, koji kaže da definitivno presudila prevelika bol u leđima.
Trener Edo je bio razočaran, a sada je prokomentirao i njegove izjave.
"Nakon moje odluke o izlasku iz showa vidio sam da su treneri bili više ljuti nego razočarani, ali razumijem ih. Bio sam i ja razočaran svojom odlukom zato što je ovo ipak jedna lijepa prilika koja se ne propušta, ali ipak zdravlje je na prvome mjestu", rekao je.
Kod kuće ga je dočekala supruga i dvoje djece.
"Reakcija obitelji i svih koji me poznaju je bila iznenađujuća, ali nakon razgovora o svemu, svi su mi dali podršku da što prije ozdravim i nastavim s daljnjim mršavljenjem", rekao je.
Otkrio je i po čemu će pamtiti svoju drugu priliku u 'Životu na vagi'.
"Show ću najviše pamtiti po tome što su treneri bili ugodno iznenađeni mojim zalaganjem na treninzima i mojom voljom za šetnjom jer ako se vratimo godinu dana unatrag, znamo da se nisam mogao ni kretati", rekao je.
Naglasio je kako je svoj put nastavio i vani.
"Nakon izlaska iz showa odradio sam terapije za leđa i odradit ću još jednu jer je tako preporučila doktorica. Nakon toga vraćam se treninzima i idemo dalje gubiti kilograme jer imam svoj cilj i od njega ne želim i neću odustati. Idem laganim tempom, ali najbitnije je da idem prema cilju, i to ću dokazati svojom vagom jer bez obzira na to što ljudi govore ružno, da smo svi kandidati odustali i vratili se na staro - ja kažem da je jedino vaga ta koja govori u naše ime i ona ne laže", zaključio je.
