Život na vagi

Ivica iz 'Života na vagi' za RTL.hr otkrio kako su mu danas leđa i kako napreduje: 'Idem laganim tempom...'

Ivica je u 'Životu na vagi' bio nekoliko tjedana, a sada je otkrio kako se snašao nakon izlaska iz showa

RTL.hr
30.09.2025 13:39

Ivica je nedavno napustio 'Život na vagi', a sada je za RTL.hr otkrio kako ga je dočekala obitelj te koji su mu daljnji ciljevi. "Moj je glavni cilj bio izgubiti što više kilograma dok sam u showu. Posljednjih nekoliko dana leđa su me počela boljeti sve više, ali glavnu odluku o odustajanju donio sam tijekom snimanja vage jer su me u tom trenutku leđa toliko počela boljeti da to ne mogu opisati riječima", rekao je Ivica, koji kaže da definitivno presudila prevelika bol u leđima. 

Trener Edo je bio razočaran, a sada je prokomentirao i njegove izjave. 

"Nakon moje odluke o izlasku iz showa vidio sam da su treneri bili više ljuti nego razočarani, ali razumijem ih. Bio sam i ja razočaran svojom odlukom zato što je ovo ipak jedna lijepa prilika koja se ne propušta, ali ipak zdravlje je na prvome mjestu", rekao je. 

Ivica, Život na vagi
Ivica, Život na vagi FOTO: RTL

Kod kuće ga je dočekala supruga i dvoje djece. 

"Reakcija obitelji i svih koji me poznaju je bila iznenađujuća, ali nakon razgovora o svemu, svi su mi dali podršku da što prije ozdravim i nastavim s daljnjim mršavljenjem", rekao je. 

Otkrio je i po čemu će pamtiti svoju drugu priliku u 'Životu na vagi'.

"Show ću najviše pamtiti po tome što su treneri bili ugodno iznenađeni mojim zalaganjem na treninzima i mojom voljom za šetnjom jer ako se vratimo godinu dana unatrag, znamo da se nisam mogao ni kretati", rekao je. 

Naglasio je kako je svoj put nastavio i vani. 

Ivica, Život na vagi
Ivica, Život na vagi FOTO: RTL

"Nakon izlaska iz showa odradio sam terapije za leđa i odradit ću još jednu jer je tako preporučila doktorica. Nakon toga vraćam se treninzima i idemo dalje gubiti kilograme jer imam svoj cilj i od njega ne želim i neću odustati. Idem laganim tempom, ali najbitnije je da idem prema cilju, i to ću dokazati svojom vagom jer bez obzira na to što ljudi govore ružno, da smo svi kandidati odustali i vratili se na staro - ja kažem da je jedino vaga ta koja govori u naše ime i ona ne laže", zaključio je. 

Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte od ponedjeljka do petka u 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.

Život na vagi

