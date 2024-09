Ivica je bio i deblji: 'Odvratan je osjećaj vidjeti 255 kilograma na vagi, zbog djece ne želim prerano umrijeti!'

Kad su pokupili velike utege, bilo je najvažnije biti brz i pokupiti puno malih utega, a Davorkina i Mateova kutija najbrže se punila. No Matea je uhvatio grč i Davorka ga je morala zamijeniti, što mu nije najbolje sjelo. Alina je bila jako ljutita što ne može uhvatiti girju jer ju je bilo strah zaroniti i naposljetku se rasplakala. Bilo mi je drago vidjeti da se i dalje trudi i pokušava naći neki novi način i da ne odustaje, što i je smisao. Ako im i želimo nešto prenijeti kroz ovo iskustvo je to da ne odustaju od sebe prije svega", komentirao je Edo Alininu upornost i bodrio je dok nije izvadila uteg.

Sad je plavi tim došao na red, Antonija i Ivica trebali su doći do pet girji i prenijeti ih na drugu stranu bazena. Meni izgleda lagano, mislim, nije teško na prvu, ipak je to voda", rekla je Antonija i odmah zaplivala prema girjama, a i Ivici je bilo lakše u vodi nego vani. Trenerima su željeli da više plivaju nego hodaju, a Antonija je plivala više od svog partnera. Ona ne odustaje", pohvalila ju je Mirna i oboje su izvršili zadatak.

S 19 godina Mateo je došao u Dubrovnik iz Jablanice, svašta je prošao i sve stekao sam, ali želi još puno toga, no ne može s toliko kilograma. Nikolinu je uhvatio napadaj panike, no brzo se smirila i nastavila s vježbanjem, ali ju je to prilično uplašilo. Smatrala sam da nisam emotivna osoba, ali to je očito jače od mene i ne mogu si pomoći", rekla je i otkrila da ovdje često plače, a inače to ne radi. Prisjetila se i bivše šefice koja joj je bila kao druga majka, no nje više nema i jako joj nedostaje.

Posljednji trening prije vaganja Mirna je trenirala s Antonijom, a Edo s Ivicom. Antonija je priznala kako je mislila da neće uspjeti u 'Životu na vagi' jer je prije pratila emisiju i da se sad super osjeća. Edo je komentirao da ima dana kad je Ivica debelo ispod njegovih očekivanja, a on mu je otkrio kako je imao i više od kilograma od onih s kojima je došao u show, čak 255! Odvratan je osjećaj vidjeti toliko kilograma na vagi", rekao je Ivica i priznao da je mislio da će mu srce otkazati. Ne bojim se smrti, nego da ću prerano umrijeti a da djeca još neće stati na noge, kako se kaže", rekao je.