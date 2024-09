Ivica je počeo posustajati: 'Znam da ga boli koljeno, ali svakoga od njih nešto boli ili smeta'

Mirna je zagrijavala kandidate step aerobikom, uključila je i Antoniju i Ivicu, samo bez stepera. Edo nije bio zadovoljan svojom ekipom jer još nisu naučili kako odraditi zagrijavanje iako im je to puno puta pokazao. I dalje to smatram svojom odgovornošću, ne isključivo vašom, očito svoj posao nisam dovoljno kvalitetno napravio", rekao je Edo, ističući da ga trebaju pitati ako nešto ne znaju. Trener je zaključio da su emotivno prazni, nedostaje im koncentracija i fokus i ne znaju što trebaju raditi i ponoviti pet osnovnih vježbi koje su neprestano radili u prethodna tri tjedna.

Mateo je i dalje frustriran rezultatima vaganja i priznao je Edi kako je sve radio samo nije šetao. Glava mi još nije spremna za tu šetnju", pravdao se Mateo, a Edo zaključio da mu nedostaje odgovornosti za jednog oca troje djece. Komentirao je da se ponaša kao da je došao na godišnji odmor i da će ga on gurnuti do krajnjih granica ako već to sam nije sposoban napraviti.

Maja je još više prionula vježbanju, što je Mirna pohvalila dok je primijetila da Ivica malo posustaje. Znam da ga boli koljeno, ali svakoga od njih nešto boli ili smeta. Žao mi je jer je mlad i sposoban momak u kojem čuči nevjerojatna snaga, ali taj svoj potencijal još uvijek nije pokazao na treningu", rekla je Mirna dok se Edo posvetio Larisi, koja je otkrila da je u lošem odnosu sama sa sobom i da sa svojih 31 godinu ne zna tko je zapravo. Cijeli život ubija me to neprihvaćanje drugih", rekla je kroz suze i otkrila da je jako ljutita na sebe jer se dovela u situaciju u kojoj se nalazi.

Trenirati nije mogla ni Alina da bi naposljetku priznala Edi kako je prije treninga šetala sat i pol vremena, što nikako nije dobro jer se previše forsira umjesto da tijelu da priliku da se odmori i regenerira te je zaključio se nije naučila ravnoteži. Alina si je zacrtala da će ući u finale, ali postaje svjesna da to neće moći napraviti tempom koji si je sama zacrtala.