Život na vagi

Ivica je u svojoj drugoj sezoni 'Života na vagi' ipak ostvario velik cilj: 'Napokon sam uspio obući vatrogasno odijelo'

Ivica je sada već bivši kandidat 'Života na vagi', ali ostvario je jedan od svojih velikih ciljeva unatoč odlasku

RTL.hr
19.09.2025 14:02

Kako je sam rekao: "Veliki od ciljeva mojih je bilo obući vatrogasno odijelo... ". Ivica je naglasio kako mu je nova sezona showa omogućila da ostvari taj cilj: "Zahvaljujući novoj sezoni 'Života na vagi', došli smo i do tog cilja da sam napokon uspio obući vatrogasno odijelo. Vidimo se u finalu, posustajati nećemo!".

 Iako ga gledatelji neće više pratiti u svakodnevnim izazovima, njegov optimizam i postignuća ostavljaju pozitivan trag.

Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte od ponedjeljka do petka u 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.

Život na vagi

Snažna poruka! Trener Edo ponosan na svoj crveni tim: 'Oni su mi poklonili povjerenje, a ja njima strpljenje'

