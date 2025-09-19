Ivica je u svojoj drugoj sezoni 'Života na vagi' ipak ostvario velik cilj: 'Napokon sam uspio obući vatrogasno odijelo'

Kako je sam rekao: "Veliki od ciljeva mojih je bilo obući vatrogasno odijelo... ". Ivica je naglasio kako mu je nova sezona showa omogućila da ostvari taj cilj: "Zahvaljujući novoj sezoni 'Života na vagi', došli smo i do tog cilja da sam napokon uspio obući vatrogasno odijelo. Vidimo se u finalu, posustajati nećemo!".

Iako ga gledatelji neće više pratiti u svakodnevnim izazovima, njegov optimizam i postignuća ostavljaju pozitivan trag.

