Život na vagi

Ivica nakon finala donio važnu odluku! Sve je krenulo od jednog posjeta liječniku

Nakon izlaska iz showa, Ivica je nastavio mršavjeti i postao motivacija cijeloj obitelji, danas ima 5,4 kg manje nego u finalu prošle sezone

RTL.hr
02.09.2025 22:50

Na posljednjem vaganju u finalu osme sezone Ivica je imao 189,8 kilograma, a danas, pred kamerama, vaga je pokazala 184,4 kg, što znači da je skinuo još 5,4 kilograma. Ispunio je svoj cilj i jasno poručio: "Nije baš tako strašno vani. U početku malo je, trebaš biti čvrst u glavi, ali na kraju sve krene svojim tempom."

Ivica, Život na vagi
Ivica, Život na vagi FOTO: RTL

Nakon izlaska iz showa, nije gubio vrijeme: "Prvo što smo učinili supruga i ja,otišli smo s djecom kod liječnika, jer i oni imaju problema s kilogramima. Nažalost, neke stvari su bile lošije, neke dobre. Ali tada smo ih motivirali, šetaju sa mnom, guraju me, ja njih. Motivacija sa svih strana je ogromna." Ivica kaže da nije bilo lako, ali je najvažnije bilo nastaviti se boriti i ne vratiti se starom načinu života. Ono što mu najviše znači su upravo djeca: "Želim da vide da tata nije odustao i da je moguće boriti se, koliko god bilo teško."

Ivica, Život na vagi
Ivica, Život na vagi FOTO: RTL

Snežana otkrila svoju tešku životnu priču: 'Majka mi je rekla da proklinje dan kad me rodila'

