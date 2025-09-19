Ivica nakon odustajanja iz showa za RTL.hr: 'Meni 'Život na vagi' nije stao, nastavljam ga doma'

Ispao je u 4. tjednu showa, u tjednu kada je dnevno prelazio i 17.000 koraka, a kroz dvije sezone ukupno je izgubio impresivnih 85,5 kilograma. Ipak, bolovi u leđima i slab rezultat bili su prekretnica

Nakon četiri tjedna u showu, kandidat povratnik Ivica ponovno je odlučio napustiti 'Život na vagi'. U razgovoru za RTL.hr otkrio je zašto se ovaj put odlučio povući, što mu je bila najveća motivacija i što planira kada se vrati kući. Iako je u show ušao s jasnim ciljem i jakom motivacijom, Ivicu je u četvrtom tjednu dočekao rezultat na vagi koji nije mogao predvidjeti. "Osjećam se pomiješano, i sretno i nesretno. Ovo je bila moja druga prilika, iskušao sam i dao maksimum. Nažalost, vaga je pokazala jako, jako loš rezultat," rekao je Ivica, koji je trebao ići u dvoboj, ali je zbog bolova u leđima odlučio odustati.

"Imam veliku bol u leđima. Predao sam taj dvoboj, nisam se želio boriti. A s druge strane, veseo sam zato jer znam da imam doma svoju obitelj, osobito svoju djecu i suprugu", rekao je Ivica, koji ne odustaje od svog puta i planira nastaviti svoj 'Život na vagi' kod kuće. "Ja ću ga nastaviti doma. Ići ću to malo sporijim tempom, ali jasno mi je da ću kilograme i dalje gubiti." Loš rezultat, samo 0,5 kg manje šokirao ga je: "Iskreno, ne znam što je pošlo po zlu. Doslovno, pola kilograma je smiješan rezultat. Svaki dan sam radio preko 17 tisuća koraka, trenirao sam redovito, nijedan trening nisam preskočio." Iako su ga bolovi u leđima ograničavali, sve je odradio koliko god je mogao: "Jesam možda radio neke vježbe malo drugačijim sistemom zbog bolova, to mi je Mirna preporučila. Kad sam vidio rezultat, šokirao sam se. Jednostavno, nisam mogao vjerovati."

Na pitanje o cilju, jasno odgovara: "Moj dugoročni cilj je 120 kilograma. Idem prema tome svom cilju. Do finala, vidjet ćemo koliko ću izgubiti, nadam se ispod 150." Najviše se veseli povratku obitelji: "Kad dođem doma, tu su djeca i supruga. Neću morati ništa napraviti jer znam da će klinci potrčati u zagrljaj, oba dvoje, i mali Gabriel i Katarina. Znam da im sigurno nedostajem."

