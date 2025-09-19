Emisije
Život na vagi

Ivica nakon odustajanja iz showa za RTL.hr: 'Meni 'Život na vagi' nije stao, nastavljam ga doma'

Ispao je u 4. tjednu showa, u tjednu kada je dnevno prelazio i 17.000 koraka, a kroz dvije sezone ukupno je izgubio impresivnih 85,5 kilograma. Ipak, bolovi u leđima i slab rezultat bili su prekretnica

RTL.hr
19.09.2025 07:00

Nakon četiri tjedna u showu, kandidat povratnik Ivica ponovno je odlučio napustiti 'Život na vagi'. U razgovoru za RTL.hr otkrio je zašto se ovaj put odlučio povući, što mu je bila najveća motivacija i što planira kada se vrati kući. Iako je u show ušao s jasnim ciljem i jakom motivacijom, Ivicu je u četvrtom tjednu dočekao rezultat na vagi koji nije mogao predvidjeti. "Osjećam se pomiješano, i sretno i nesretno. Ovo je bila moja druga prilika, iskušao sam i dao maksimum. Nažalost, vaga je pokazala jako, jako loš rezultat," rekao je Ivica, koji je trebao ići u dvoboj, ali je zbog bolova u leđima odlučio odustati.

Ivica, Život na vagi
Ivica, Život na vagi FOTO: RTL

"Imam veliku bol u leđima. Predao sam taj dvoboj, nisam se želio boriti. A s druge strane, veseo sam zato jer znam da imam doma svoju obitelj, osobito svoju djecu i suprugu", rekao je Ivica, koji ne odustaje od svog puta i planira nastaviti svoj 'Život na vagi' kod kuće. "Ja ću ga nastaviti doma. Ići ću to malo sporijim tempom, ali jasno mi je da ću kilograme i dalje gubiti." Loš rezultat,  samo 0,5 kg manje šokirao ga je: "Iskreno, ne znam što je pošlo po zlu. Doslovno, pola kilograma je smiješan rezultat. Svaki dan sam radio preko 17 tisuća koraka, trenirao sam redovito, nijedan trening nisam preskočio." Iako su ga bolovi u leđima ograničavali, sve je odradio koliko god je mogao: "Jesam možda radio neke vježbe malo drugačijim sistemom zbog bolova, to mi je Mirna preporučila. Kad sam vidio rezultat, šokirao sam se. Jednostavno, nisam mogao vjerovati."

Ivica, Život na vagi
Ivica, Život na vagi FOTO: RTL

Na pitanje o cilju, jasno odgovara: "Moj dugoročni cilj je 120 kilograma. Idem prema tome svom cilju. Do finala, vidjet ćemo koliko ću izgubiti, nadam se ispod 150." Najviše se veseli povratku obitelji: "Kad dođem doma, tu su djeca i supruga. Neću morati ništa napraviti jer znam da će klinci potrčati u zagrljaj, oba dvoje,  i mali Gabriel i Katarina. Znam da im sigurno nedostajem."

Ivica, Mirna, Život na vagi
Ivica, Mirna, Život na vagi FOTO: RTL

Ivica se u showu družio sa svima, ali nije se posebno vezao ni za koga: "Ja sam doslovno sa svim kandidatima razgovarao, družio sam se sa svima jednako. Svi su mi dragi, svi smo mi ovdje s razlogom. Nekima će trebati malo veća pomoć, nekima manja." Za potencijalnog pobjednika vidi dvojac iz suprotnog tima: "Mislim da su kandidati Zvonimir i Dominik. Budimo realni, oni su najjače karike ovdje." Za kraj, Ivica šalje jasnu poruku svima koji se dvoume oko prijave: "Neki ljudi previše razmišljaju. Jednostavno stisnite gumb i prijavite se! Meni je ovaj show pomogao maksimalno, psihički, fizički, emotivno, na sve moguće načine."

Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte od ponedjeljka do petka u 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.

