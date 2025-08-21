Emisije
Život na vagi

Ivica o povratku u 'Život na vagi': 'Osjećam veliku razliku'

Nakon što je u osmoj sezoni 'Života na vagi' prošao kroz najteže trenutke u borbi s kilogramima, Ivica (41) odlučio je ponovno stati pred kamere u devetoj sezoni

RTL.hr
21.08.2025 16:00

Nakon što je u osmoj sezoni 'Života na vagi' prošao kroz najteže trenutke u borbi s kilogramima, Ivica (41) odlučio je ponovno stati pred kamere u devetoj sezoni. Ovoga puta čeka ga poseban izazov – prema pravilima showa, na prvom vaganju ne smije imati više od dva kilograma razlike u odnosu na svoju završnu kilažu iz prošle sezone, kada je težio 189,8 kilograma.

"Od prošle sezone osjećam veliku razliku na sebi jer prije sam bio gotovo nepokretan", priznaje Ivica.

Ivica, Život na vagi
Ivica, Život na vagi FOTO: RTL

Najveća podrška su mu supruga i djeca, s kojima danas može uživati u aktivnostima koje su mu nekad bile nedostižne. "Sada napokon mogu s djetetom malo zaigrati nogomet, a s kćeri badminton", govori ponosno.

Promjena je, kaže, potpuno preokrenula njegov život. "Život mi se nakon 'Života na vagi' zaokrenuo za 360 stupnjeva. Prvobitni cilj mi je 160 kilograma", objašnjava. Iako ne vidi sebe u finalu jer smatra da su neki kandidati spremniji, nada se da će nastaviti napredovati. Njegov krajnji cilj je spustiti se na 120 kilograma. "Od prošle sezone moje su životne navike puno urednije. Prepolovio sam količinu hrane koju unosim", ističe.

Na pitanje kakva osoba želi biti na kraju ovog putovanja, Ivica je poručio: "Želim se vratiti u svoje vjenčano odijelo. Volio bih ga još koji put obući."

Nova sezona 'Života na vagi' - ove jeseni na platformi Voyo i RTL-u!

