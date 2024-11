Ivica odlučio napustiti 'Život na vagi', Edo šokiran: 'Ljut sam na njega!'

"Kaže da želi kući. Nisam dobro. Sad mi se niti ne trenira. Pođi s njime razgovarati", rekao je Mateo treneru Edi na treningu.

Edo nije bio s njima već je pošao k Ivici, vidjeti što se događa.

"Ne osjećam se dobro. Hvata me nostalgija za obitelji. To kuha u meni, kipi, suzdržavao sam se, ali je eksplodiralo i to je to", rekao je Ivica i otkrio kako napušta 'Život na vagi'.

Edo ga je pokušao odgovoriti, ali nije išlo.

"Odlučio sam napustiti show", rekao je Edi. Edo se šokirao.

"Nemam više snage, motivacija je za domom. Već duže vrijeme to u meni kipi. Nostalgija za kućom, ženom, djecom. Demotiviraju me bolovi u koljenima i leđima", pravdao se Ivica.