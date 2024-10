Ivica ponovno može nositi vjenčani prsten: 'Moram ga pohvaliti da sad može i cipele sam obuti!'

Od 10 do 22 sata kandidati su trebali voziti bicikle, no timovi su se dogovorili da će skratiti to vrijeme da se ne bi preforsirali. Nagrada je bila ili kilogram i pol prednosti na vagi ili mogućnost da i ovaj ciklus nitko ne napusti show, što su se dogovorili plavci da će napraviti jer su oni prešli više kilometara. No i crveni su dobili nagradu - kilogram i pol prednosti na vaganju, što su osvojili na kvizu.

Ako plavci pobijede, dogovorili su se da će odabrati da nitko ne napusti show, a crveni su odlučili poslije razmišljati o tome - u početku im je bilo najvažnije da se Alina odmah ne preforsira, nego da izdrži do navečer. Zabrinuta sam malo za nju jer se odmah uhvatila bicikliranja i ona bi 1000 na sat. Ne bi ni stala da se nju pita", komentirala je Nikolina.

No ubrzo su dobili predah jer je ponovno došla Marijana kako bi ih obavijestila da će imati kviz o prehrani, a nagrada za pobjednički tim bila je kilogram i pol prednosti na vaganju. Bilo je pitanja o mahunarkama, vrstama začina, riba, namirnicama s proteinima, glutenom, rafiniranim šećerom, onima s najviše kalorija te što su primarni izvori energije u ljudskoj prehrani... Tomislav je bio najspremniji u crvenoj ekipi, koja je naposljetku i pobijedila.

Poslije ručka i malo odmora, kandidati su nastavili s pedaliranjem. Mislim da su se dečki štedjeli u prijašnjim tjednima za razliku od nas i zato smo iscrpljenije, više potrošene i ne možemo raditi tako dobro kao oni", komentirala je Alina, koja je davala sve od sebe kao i uvijek. No Mateo je smatrao da se ne trebaju toliko forsirati jer sutra neće moći vježbati pa su se dogovorili da će voziti do 20 sati. Uopće ne znam hoćemo li dobiti nagradu jer zadatak nije odrađen", brinula se Alina. Posljednjih 15-ak minuta prije 22 sata odvozili su Mateo i Nikolina, a i Alina je pomogla.