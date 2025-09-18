Emisije
Život na vagi

Ivica ponovno odlazi iz 'Života na vagi': 'Nije to odustajanje, to je realnost!'

Ivica je ponovno iznenadio sve svojom odlukom da napusti 'Život na vagi'

RTL.hr
18.09.2025 22:40

Voditeljica Antonija Blaće ga je upitala: "Jesi ti siguran da opet želiš odustati?". Ivica je odgovorio jasno: "Nije to odustajanje, to je realnost." Edo je bio kritičan prema samoinicijativnom odlasku: "Nikad nisam bio pobornik samoinicijativnog odlaska, pogotovo ako ti se nudi prilika ostanka. Razumijem bol i težinu procesa, ali ne razumijem ako ti netko pruža ruku da ju ne primiš."

Ivica, Život na vagi
Ivica, Život na vagi FOTO: RTL

Mirna je otkrila da je planirala spasiti bilo koga od dvojice kandidata koji su bili na rubu izbacivanja, no Ivica joj je rekao da ne želi ponovno imunitet ni spašavanje. Edo je komentirao: "Jedino što mogu reći je da nisam iznenađen. Nisam njegov trener, ali ga poznajem karakterno i meni ovo ne sluti na dobro za Ivicu."

Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte od ponedjeljka do petka u 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.

Život na vagi

Mirna o iznenadnoj odluci kandidata da napusti show: 'Nažalost, Ivica mi se povjerio'

