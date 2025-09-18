Ivica ponovno odlazi iz 'Života na vagi': 'Nije to odustajanje, to je realnost!'

Voditeljica Antonija Blaće ga je upitala: "Jesi ti siguran da opet želiš odustati?". Ivica je odgovorio jasno: "Nije to odustajanje, to je realnost." Edo je bio kritičan prema samoinicijativnom odlasku: "Nikad nisam bio pobornik samoinicijativnog odlaska, pogotovo ako ti se nudi prilika ostanka. Razumijem bol i težinu procesa, ali ne razumijem ako ti netko pruža ruku da ju ne primiš."

Mirna je otkrila da je planirala spasiti bilo koga od dvojice kandidata koji su bili na rubu izbacivanja, no Ivica joj je rekao da ne želi ponovno imunitet ni spašavanje. Edo je komentirao: "Jedino što mogu reći je da nisam iznenađen. Nisam njegov trener, ali ga poznajem karakterno i meni ovo ne sluti na dobro za Ivicu."

