Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Život na vagi Tajkun 2 Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu Večera za 5 RTL Danas RTL Direkt
TV raspored Extra video
Život na vagi FON Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Život na vagi

Ivica požalio jer se vratio u 'Život na vagi'? 'Kad me nešto iritira, radije se od toga maknem'

Ivica je voditeljici Antoniji Blaće otkrio kako pomalo žali jer se vratio u 'Život na vagi'

RTL.hr
16.09.2025 07:00

"Ivice, jesi li ti požalio što si se vratio u 'Život na vagi?", upitala je voditeljica Antonija Blaće Ivicu. On je odgovorio: "Pa, pola-pola". 

Antonija je očekivala drugačiji odgovor, odnosno da će Ivica biti spreman za dolazak do finala. 

"Što je s polovicom koja želi otići", upitala ga je. 

Ivica, Život na vagi
Ivica, Život na vagi FOTO: RTL

"Nisam tip koji se voli naslikavati. Iritiraju me snimanja, to je ona polovica zbog koje sam dvojio hoću li doći", rekao je Ivica. Naglasio je kako je on lik koji voli svoju privatnost, odnosno biti u četiri zida. 

"Ne volim biti pred kamerama. To me živcira", dodao je. 

Trenera Edu to je pomalo razočaralo njegovo razmišljanje. 

"Taj stav 'svejedno mi je' me nervira. Čak bi lakše prihvatio da kaže da ne može i da mu je preteško nego da mi kaže svejedno mi je", rekao je. 

Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte od ponedjeljka do petka u 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.

ivica život na vagi
Život na vagi

Tamara misli da nije fer što je ona ispala, prozvala i kandidatkinju koja 'vječito sjedi': Ana se našla prozvanom

Život na vagi

Trenerica Mirna tužna zbog Tamarina odlaska: 'Zaista je probijala limite na svakom treningu'

Moglo bi te zanimati

Ema je počela rasturati u 'Životu na vagi': 'Počela sam se gledati u ogledalo i podbradak mi je sve manji'

Mare je prava zvijezda ovosezonskog 'Života na vagi'! Karizmatična Neretvanka obožavaju i kandidati i gledatelji

Producent showa otkriva gledateljima! Znate li što se događa s kandidatima koji napuštaju 'Život na vagi'?

Tko ispada iz 'Života na vagi'? 'Nisam siguran koliko je njezin ostanak ovdje realan'

Wow! Nina iz 'Života na vagi' pokazala vitku liniju u uskoj haljini i očarala fanove

Bakljada iznenađenja, ukradene bučice, sjajni rezultati pa šok za kraj: Tko večeras napušta 'Život na vagi?