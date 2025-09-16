Ivica požalio jer se vratio u 'Život na vagi'? 'Kad me nešto iritira, radije se od toga maknem'

"Što je s polovicom koja želi otići", upitala ga je.

Antonija je očekivala drugačiji odgovor, odnosno da će Ivica biti spreman za dolazak do finala.

" Ivice , jesi li ti požalio što si se vratio u ' Život na vagi ?", upitala je voditeljica Antonija Blaće Ivicu. On je odgovorio: "Pa, pola-pola".

"Nisam tip koji se voli naslikavati. Iritiraju me snimanja, to je ona polovica zbog koje sam dvojio hoću li doći", rekao je Ivica. Naglasio je kako je on lik koji voli svoju privatnost, odnosno biti u četiri zida.

"Ne volim biti pred kamerama. To me živcira", dodao je.

Trenera Edu to je pomalo razočaralo njegovo razmišljanje.

"Taj stav 'svejedno mi je' me nervira. Čak bi lakše prihvatio da kaže da ne može i da mu je preteško nego da mi kaže svejedno mi je", rekao je.

