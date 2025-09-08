Ivica se služi taktikom, a Ivanu prekipilo: 'Bio sam jako ljut na njega!'

Novi tjedan donosi novi izazov. Kandidati 'Života na vagi' odmjerili su snage na zahtjevnom poligonu. Za crvene je prvi krenuo Ivan, influencer poznat kao GallaSandalla, dok je plave poveo povratnik Ivica, koji je odmah pokazao da se ne boji agresivne taktike. Tijekom izazova, Ivica je odlučio preći u Ivanovu stazu, što je crvenog kandidata potpuno izbacilo iz takta. "Ne u moju zonu, Ivica!" - viknuo je Ivan, ne skrivajući frustraciju. "Ponio me je adrenalin, jako sam bio ljut. Rekao sam mu da to ne radi, ali kad nije stao, prekipilo mi je." Ivan je, motiviran i inatom i trenerom Edom, nastavio gurati s tolikim žarom da je ostvario veliku prednost za svoju ekipu.