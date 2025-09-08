Emisije
Život na vagi

Ivica se služi taktikom, a Ivanu prekipilo: 'Bio sam jako ljut na njega!'

Crveni i plavi tim odmjerili su snage na poligonu, a sve je zakuhalo kad je Ivica ušao u Ivanovu stazu. 'Prekipjelo mi je...' priznao je Ivan

RTL.hr
08.09.2025 21:30

Novi tjedan donosi novi izazov. Kandidati 'Života na vagi' odmjerili su snage na zahtjevnom poligonu. Za crvene je prvi krenuo Ivan, influencer poznat kao GallaSandalla, dok je plave poveo povratnik Ivica, koji je odmah pokazao da se ne boji agresivne taktike. Tijekom izazova, Ivica je odlučio preći u Ivanovu stazu, što je crvenog kandidata potpuno izbacilo iz takta. "Ne u moju zonu, Ivica!" - viknuo je Ivan, ne skrivajući frustraciju. "Ponio me je adrenalin, jako sam bio ljut. Rekao sam mu da to ne radi, ali kad nije stao, prekipilo mi je." Ivan je, motiviran i inatom i trenerom Edom, nastavio gurati s tolikim žarom da je ostvario veliku prednost za svoju ekipu. 

Ivan i Ivica, Život na vagi
Ivan i Ivica, Život na vagi FOTO: RTL

Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte od ponedjeljka do petka u 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.

