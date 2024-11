Ivica za RTL.hr o odustajanju: 'Nije bilo fer prema Edi, ali da mogu, ponovno bih učinio isto'

Ivica Burjan odlučio je napustiti 'Život na vagi'. Odluka je, čini se, stigla vrlo ishitreno, no Ivica je naglasio kako se to u njemu već dugo skupljalo. Trener Edo tu odluku nije dočekao blagonaklono, ali je svjestan da je to Ivičina odgovornost, a on je za RTL.hr otkrio što ga je na to nagnalo te kako će organizirati život nakon 'Života na vagi'.

"Nažalost, to su bile takve emocije, emocije prema domu, nedostajala su mi djeca, jako sam vezan za njih. Nisam više mogao", rekao je Ivica, koji je, kaže, kad je sve gledao na televiziji, zaplakao kao nikad dosad.