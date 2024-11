Ivica zna da neće biti lako: 'Ipak sam ja barem 50 kilograma teži od njih'

U svakoj sezoni 'Života na vagi' bude izazov koji uključuje brdo tako da će se i natjecatelji osme sezone uhvatiti ukoštac s penjanjem.

"Danas se igramo u pješčaniku", u šali je rekla Mirna i objasnila o čemu je zapravo riječ. "U ovom izazovu oba tima ostvaruju prednost na vaganju, samo je pitanje tko će ostvariti veću prednost. Svatko od dva tima ima svoju stazu po kojoj će se kretati po brdu. Prvi dio staze ide uzbrdo, drugi dio kreće se po brdu i zadnji dio - nizbrdo", rekla je Mirna, a Edo nastavio: "Ovo je svojevrsna štafeta. Na vašem putu nalazi se i pet girji - svaka girja predstavlja određenu prednost na vaganju, a to je jedan kilogram. Zadatak vam je skupiti sve girje, a za to imate 30 minuta. Kada prvi natjecatelj skupi girju i vrati se, mora je staviti na stalak - to je znak drugom članu tima da krene u izazov. Idete sve dok ne dođete po posljednje girje koja je dvostruko je teža te donosi dvostruku prednost, dva kilograma na nadolazećem vaganju. Kad neki tim skupi sve girje i posljednju stavi na stalak - izazov je gotov."