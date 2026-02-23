Izgleda bolje nego ikada! Mare iz 'Života na vagi' zagrljena s dečkom uživa na suncu

Na fotografijama Marija iz 'Života na vagi' s dečkom Ivanom pozira zagrljena, nasmijana i potpuno opuštena. U jednoj od objava označena je lokacija Trogirski most, dok je u pozadini svirala pjesma "Kada ljubav dvije duše spoji", što je mnogima bio jasan znak koliko su emocije u prvom planu.

Marija i Ivan izgledaju skladno i sretno, zagrljaji, poljupci i iskreni osmijesi govore više od riječi. Nakon svega što je prošla tijekom devete sezone showa, jasno je da danas živi jedno mirnije i ispunjenije razdoblje.

Njezin osmijeh djeluje sigurnije nego ikada, a pratitelji ističu kako zrači i kako joj ovakvi trenuci itekako pristaju.