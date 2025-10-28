'Izgleda da mi operacija ne gine': Bolna ispovijest Ante iz 'Života na vagi' o borbi s leđima i teškoj odluci

Njegov put u showu od samog je početka obilježen ne samo odricanjem i napornim treninzima, već i neprestanom borbom s kroničnom boli koja ga je, kako kaže Antonija, "stalno sabotirala". Svaki trening bio je izazov, a svaki nagli pokret potencijalni rizik.

Ono što mnogi nisu znali jest da Antina borba s leđima traje već dugo te da je bio kandidat za operaciju i prije ulaska u show. Upravo je liječnički savjet bio jedan od ključnih motiva za njegovu prijavu.

"Bio sam kandidat za operaciju, ali mi je neurokirurg savjetovao da smršavim malo, jer se nakon operacije moram odmah dignuti", objasnio je Ante. Gubitak kilograma za njega nije bio samo pitanje estetike ili pobjede u natjecanju, već doslovno preduvjet za operaciju koja bi mu mogla promijeniti život i osloboditi ga boli. Svaki skinuti kilogram predstavljao je skidanje "velikog utega", kako je sam rekao, s bolnih leđa i korak bliže oporavku.