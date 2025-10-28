Emisije
Život na vagi

'Izgleda da mi operacija ne gine': Bolna ispovijest Ante iz 'Života na vagi' o borbi s leđima i teškoj odluci

Dok je stajao pred Antonijom, Ante je priznao da mu tjedan nije bio nimalo lak. Osim pritiska zbog skorog finala, ponovno se suočio sa starim neprijateljem – ozljedom leđa. 'Na ovom zadnjem 'last chance' tenisu sam se ponovno ozlijedio', rekao je mirno, ali s očitom težinom u glasu

RTL.hr
28.10.2025 12:00

Njegov put u showu od samog je početka obilježen ne samo odricanjem i napornim treninzima, već i neprestanom borbom s kroničnom boli koja ga je, kako kaže Antonija, "stalno sabotirala". Svaki trening bio je izazov, a svaki nagli pokret potencijalni rizik.

Ono što mnogi nisu znali jest da Antina borba s leđima traje već dugo te da je bio kandidat za operaciju i prije ulaska u show. Upravo je liječnički savjet bio jedan od ključnih motiva za njegovu prijavu.

"Bio sam kandidat za operaciju, ali mi je neurokirurg savjetovao da smršavim malo, jer se nakon operacije moram odmah dignuti", objasnio je Ante. Gubitak kilograma za njega nije bio samo pitanje estetike ili pobjede u natjecanju, već doslovno preduvjet za operaciju koja bi mu mogla promijeniti život i osloboditi ga boli. Svaki skinuti kilogram predstavljao je skidanje "velikog utega", kako je sam rekao, s bolnih leđa i korak bliže oporavku.

Ante, Život na vagi
FOTO: RTL

Ironično, upravo ga je njegova zaigranost i natjecateljski duh u izazovu sa zagorskim štruklima, gdje je pojeo sedam komada kako bi osvojio prednost na vagi, možda koštala. Priznao je da je to bila "Pirova pobjeda" jer zbog bolova nakon toga nije mogao vježbati onoliko koliko je planirao.

Suočen s posljedicama i svjestan puta koji ga čeka, Ante je s knedlom u grlu izgovorio rečenicu koja je sažela cijelu njegovu borbu i otkrila pravu težinu njegovog putovanja: "Izgleda da mi operacija ne gine."

Bez obzira na konačni plasman, Ante je već ostvario jednu od najvažnijih pobjeda. Uspio je skinuti značajan broj kilograma i time si otvoriti vrata prema nužnom medicinskom zahvatu. Njegova priča snažan je podsjetnik da se iza osmijeha i natjecateljskog duha često kriju dublje, životne borbe, a vaga je za njega bila tek prva, ali ključna stanica na dugom putu prema ozdravljenju.

Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 i petkom od 20.15 na RTL-u

život na vagi
Život na vagi

