Iznenadio sve u 'Životu na vagi'! 'Ni sanjati nisam mogao da ću pobijediti u kulinarskom izazovu!'

Pod vodstvom nutricionistice Martine Linarić, kandidati su se najprije upoznali s voćem, povrćem i zdravim namirnicama, a zatim je uslijedio pravi kulinarski izazov. Svaki tim odabrao je jednog predstavnika, Josipu za plave i Dominika za crvene, koji su u zadanom vremenu morali pripremiti zdravi tanjur za tročlani žiri. U žiriju su sjedili trener Edo, trenerica Mirna i nutricionistica Martina, a pobjedu su odlučili nijanse.

Josipa je za svoje jelo osvojila 11,5 bodova, dok je Dominik osvojio 12 bodova i pobijedio u izazovu. "Ni sanjati nisam mogao da ću pobijediti u kulinarskom izazovu", rekao je Dominik kroz smijeh. Treneri i gledatelji složili su se da je pobjeda zaslužena, ali još važnije od nje bila je atmosfera timskog rada i učenje zdravih prehrambenih navika.

