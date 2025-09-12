Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Život na vagi Tajkun 2 Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu Večera za 5 RTL Danas RTL Direkt
TV raspored Extra video
Život na vagi FON Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Život na vagi

Iznenadio sve u 'Životu na vagi'! 'Ni sanjati nisam mogao da ću pobijediti u kulinarskom izazovu!'

U natjecanju koje je spojilo znanje o zdravoj prehrani i vještine za štednjakom, Dominik je odnio pobjedu u kulinarskom izazovu i to za pola boda!

RTL.hr
12.09.2025 21:45

Pod vodstvom nutricionistice Martine Linarić, kandidati su se najprije upoznali s voćem, povrćem i zdravim namirnicama, a zatim je uslijedio pravi kulinarski izazov. Svaki tim odabrao je jednog predstavnika, Josipu za plave i Dominika za crvene, koji su u zadanom vremenu morali pripremiti zdravi tanjur za tročlani žiri. U žiriju su sjedili trener Edo, trenerica Mirna i nutricionistica Martina, a pobjedu su odlučili nijanse.

Mirna, Martina, Edo, Život na vagi
Mirna, Martina, Edo, Život na vagi FOTO: RTL

Josipa je za svoje jelo osvojila 11,5 bodova, dok je Dominik osvojio 12 bodova i pobijedio u izazovu. "Ni sanjati nisam mogao da ću pobijediti u kulinarskom izazovu", rekao je Dominik kroz smijeh. Treneri i gledatelji složili su se da je pobjeda zaslužena, ali još važnije od nje bila je atmosfera timskog rada i učenje zdravih prehrambenih navika.

Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte od ponedjeljka do petka u 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.

život na vagi
Život na vagi

Tamara s rukom u zavoju želi jače trenirati: 'Meni je ovo sve blago i sporo!'

Moglo bi te zanimati

Hoće li plavi zbog ozljede izgubiti važnu kariku? Nagrada na Velikom izazovu mogla bi sve promijeniti: 'Možda je dosad najbolja'

Ivana za RTL.hr o ispadanju iz showa: 'Nema odmora, i vani planiram dva treninga dnevno i prehranu iz 'Života na vagi'

Suze, emocije i neočekivani odlazak iz 'Života na vagi'! Edo otkrio: 'Mislim da je on prvi u povijesti ŽNV-a koji bi mogao izgubiti 100 kilograma'

Crveni krenuli s optužbama: 'Ante nije trenirao, Marija spava, ne jedu!' Edo: 'Usta su vam puna plavog tima!'

Trener Edo se slomio zbog Ivanina odlaska: 'Mogu na prste jedne ruke nabrojati kad mi je u 'Životu na vagi' bilo teško da netko nezasluženo izlazi'

Ovo još nismo vidjeli! Edo ima proročanstvo za Domagoja: 'Prvi kandidat koji bi mogao izgubiti 100 kilograma!'