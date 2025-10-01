'Ja, ja, ja, uvijek samo ja'! Kandidati 'Života na vagi' bez milosti o kandidatu: 'Ne vidi dalje od svog nosa'

Nakon niza poraza, čini se da je strpljenje natjecatelja na izmaku. Dominik, član crvenog tima, nije štedio riječi kada je komentirao Zvonimira, kapetana suparničkog tima. Katarina ipak komentira: "Po meni iz crvenog tima, najveći ponos ima Dominik . Nije puno daleko od Zvone. I kod njega je uvijek ja, ja, ja."

Dominik je povukao jasnu razliku između sebe i kapetana plavih. "Nažalost, on ne vidi dalje od svog nosa i to je to." S druge strane, Katarina, članica plavog tima, ima podijeljene osjećaje. Iako je i sama svjesna problema koji potresaju njezin tim, pokazuje dozu empatije prema svom kapetanu koji se, prema njezinim riječima, našao u bezizlaznoj situaciji. "Meni je tu najviše iskreno žao Zvone jer on se daje. I on bi htio bar jednu pobjedu skupiti, a nema s kim. I to je činjenica", povjerila se Katarina, ističući Zvonimirovu usamljenost u borbi za timski uspjeh koji uporno izostaje.

Ipak, Katarina je svjesna da je njezina pozicija specifična. Zbog dobrih odnosa s članovima oba tima, često se nađe u ulozi posrednika, što i sama naziva "tampon zonom". "Ja znam da je to jedna tampon zona, tako da nisam lažna ni pred crvenim ni ispred plavih. Ali jesam jedna tampon zona", objasnila je svoju ulogu.

