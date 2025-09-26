Emisije
Život na vagi

Janjetina kao strategija: Domagoj se 'žrtvovao' za imunitet i ostvario nevjerojatan rezultat!

Šesti tjedan u kući 'Života na vagi' donio je dosad neviđenu napetost i dramu, a sve je kulminiralo vaganjem koje je za dvoje natjecatelja značilo kraj natjecanja. Dok je plavi tim u eliminacije ušao bez ijednog imuniteta, crveni tim, pod vodstvom trenera Ede, osjećao se sigurnije no ikad

26.09.2025 21:30

Voditeljica Antonija Blaće najavila je turbulentan tjedan i vaganje s crvenom linijom, istaknuvši kako se "nitko ne može sakriti iza dobrog ukupnog timskog rezultata". Pritisak je bio golem, a crveni tim je u borbi za imunitet briljirao, pokupivši sve što se moglo. Ključan je bio izazov u kojem su se natjecatelji, kako je Antonija slikovito opisala, "srčano bacili na janjetinu". Njihov trener Edo Mehmedović nije krio pomiješane osjećaje. 

"Strašno. Svatko bi htio omastiti brk na tom janjetu", priznao je, dodavši kako razumije njihovu kompetitivnost i želju za dokazivanjem. Ipak, izrazio je i zabrinutost: "Nemam problem s tim da se omasti brk, ali imam problem s time kad to ode u nekakav ekstrem." Posebnu brigu trener je iskazao za Domagoja, koji je tek prije dva dana skinuo longetu i nije bio jednako fizički aktivan kao ostatak tima, zbog čega je za njega, kako kaže, "nekako najviše strahovao".

Domagoj, Život na vagi
Domagoj, Život na vagi FOTO: RTL

Sva su svjetla reflektora bila uperena u Domagoja, koji je na vaganje stigao sa štitom imuniteta, ali i velikim teretom očekivanja. Antonija ga je bez okolišanja suočila sa snimkama na kojima se vidjelo da je u izazovu sudjelovao "slatko i s guštom". No, Domagojeva priča otkrila je pozadinu koja nadilazi puku proždrljivost. "U normalnim okolnostima, trenutak ne bi ni počeo", odlučno je izjavio Domagoj. "Iskreno, ja sam to napravio zbog tima i za imunitet." Objasnio je svoju hladnu i proračunatu strategiju. Svjestan da ima najveći bazalni metabolizam i da je tjedan proveo na najmanjem kalorijskom unosu, zaključio je da će njemu gozba nanijeti najmanju štetu. "Dvaput je tim povukao za mene. Ovo je bio trenutak gdje ja mogu povući za tim, pa sam se ja žrtvovao", rekao je, dodavši da bez timskog cilja janjetinu "doslovno ne bi ni pogledao".

Domagoj, Život na vagi
Domagoj, Život na vagi FOTO: RTL

Iako je priznao da je u životu pojeo i veće količine, ovo iskustvo bilo je potpuno drugačije. "Kako sam jeo i jeo, postalo je mučno i, mogu čak reći, malo odvratno", iskreno je opisao trenutak kad je prešao granicu. Unatoč svemu, nakon izazova odradio je čak tri treninga, dajući maksimum od sebe. Trenutak istine na vagi dočekan je s velikom neizvjesnošću. Domagoj, koji je na prošlom vaganju imao 197,6 kilograma, stao je na vagu, a brojka koja se pojavila ostavila je sve bez daha – 193,8 kilograma. Izgubio je nevjerojatnih 3,8 kilograma, odnosno 1,9 % tjelesne mase. "Bravo, janjetina!" uzviknuo je Domagoj kroz smijeh, na što ga je Antonija odmah upozorila: "Nemoj da sad bude pouka priče:  jedite 700 grama janjetine i skinut ćete kilograme!"

Domagoj, Život na vagi
Domagoj, Život na vagi FOTO: RTL

 "Odlično. Još jedna potvrda koliko on kapaciteta i potencijala ima", izjavio je Edo te podijelio svoju smjelu viziju: "Već neko vrijeme imam ideju da će Domagoj biti rekorder 'Života na vagi' po broju skinutih kilograma. Računam da će na kraju doći do brojke 100." Domagojev potez, iako riskantan i na granici ekstrema, pokazao se kao pun pogodak koji ga je ne samo spasio od ispadanja, već i lansirao kao jednog od najozbiljnijih kandidata za pobjedu.

Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte od ponedjeljka do petka u 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.

