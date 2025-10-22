Je li Dominik prekršio obećanje dano Neni? 'Stvarno se ne sjećam da sam to rekao'

Suočen s reakcijama ostalih kandidata, koji su, poput njega, žarko željeli čuti svoje obitelji, Dominik je pred voditeljicom Antonijom Blaće čvrsto branio svoju odluku. "Razumijem da je ovo jedna izrazito emotivna nagrada. S obzirom da je ovo natjecateljski reality show, ja sam se došao natjecati. Mislim da sam svima na početku rekao da tu nagradu neću pustiti apsolutno nikome", izjavio je Dominik, dodavši kako unatoč tome u potpunosti razumije tugu i razočaranje svojih sustanara. Pobjeda mu je, kako kaže, neizmjerno značila. "Bilo mi je jako lijepo. Vidio sam svoju dječicu, vidio sam Benjamina koji već jako lijepo slaže rečenice... To je bilo nešto što mi je baš napunilo srce", ispričao je ganuti Dominik, koji je svaki dan koristio priliku da se čuje sa suprugom.

Idilu je prekinula voditeljica Antonija Blaće, direktno upitavši Dominika sjeća li se razgovora u kojem je navodno obećao prepustiti nagradu privatne prirode nekom drugom. "Zar nije bilo nešto govora o tome? Ako bude nešto privatne prirode, da ćeš to prepuštati? Ili sam ja to krivo zapamtila?" upitala je.

Dominik je bio jasan: "Stvarno se ne sjećam da sam davao takvo obećanje ikome."

Međutim, Nena se sjećala vrlo dobro. Vidno potresena, iznijela je svoju stranu priče. "Dok smo gurali bale, ja i on, rekao je, bude li nešto po pitanju djece, da će to prepustiti meni", otkrila je Nena, dodavši da su o tome razgovarali više puta. Dominik nije u potpunosti negirao njezine riječi, ali je ostao pri svome. "Ako netko kaže da sam to rekao, OK, ali ja se stvarno ne sjećam da sam to izrekao." Nenina reakcija bila je puna tihog razočaranja: "Mislim, ako se ne sjeća, ne sjeća se. To je to."