Je li izbacivanje Krune bila pravedna odluka plavog tima? Šepić dao zanimljivo obrazloženje...

"Tog čovjeka gledam svako jutro kada ustane i svaku noć kada ide spavati i to više nije taj Kruno. Kod njega se svašta događa, čovjek je potonuo i jednostavno, neke se stvari koje se odvijaju okolo i koje njemu ne odgovaraju... Ne znam koje, to on najbolje zna, ali to nije onaj Kruno koji je ušao u 'Život na vagi', rekao je kapetan plavog tima Martin Jakubovski. Većina kandidata plavog tima na ceduljicu je napisala Krunino ime i zbog toga je on bio taj koji je napustio show.

"Smatram da su neki razlozi koje su izrekli plavci, da je to malo bilo odglumljeno. Oni su njega htjeli izbaciti još i ranije. Koliko sam shvatio, dečki su ga jako puno zezali i to mu je smetalo. Mislim da je to jedan od razloga", rekao je Mislav Šepić.