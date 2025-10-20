Je li Josipa prijetnja muškom klanu 'Života na vagi'? 'Znam kakav dogovor imaju'

Josipa je jedna od kandidatkinja 'Života na vagi' koja se pokazala kao jaka karika, a iako je očekivala da će baš ona ispasti na prošlom vaganju, to se nije dogodilo. Ipak, priznaje kako se u novonastaloj situaciji osjeća ugroženo.

"Možda i jesam prijetnja, pretpostavljam da će me u nekom trenutku i napisati jer znam kakav je dogovor bivših crvenih tako da, vjerojatno jesam prijetnja. Ali, što je tu je", rekla je Josipa.