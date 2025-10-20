Je li Josipa prijetnja muškom klanu 'Života na vagi'? 'Znam kakav dogovor imaju'

Josipa je jedna od kandidatkinja 'Života na vagi' koja se pokazala kao jaka karika, a iako je očekivala da će baš ona ispasti na prošlom vaganju, to se nije dogodilo. Ipak, priznaje kako se u novonastaloj situaciji osjeća ugroženo.
"Možda i jesam prijetnja, pretpostavljam da će me u nekom trenutku i napisati jer znam kakav je dogovor bivših crvenih tako da, vjerojatno jesam prijetnja. Ali, što je tu je", rekla je Josipa.
Domagoj i Dominik priznali su kako su skovali plan kako će izbaciti što više članova bivšeg plavog tima.
"Takva su pravila igre, a mi smo ta pravila odvili u svoju korist. Danas nas čeka novi veliki izazov, nova igra", zaključili su.
Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 i petkom od 20.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.