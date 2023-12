Je li Pero trebao ispasti? 'Znao sam da će me svi pisati jer sam im najveća konkurencija'

Marie je ponovno pričala kako voli sudjelovati u izazovima, ali ne voli pobjeđivati te da je postigla svoj cilj. Došla sam naučiti neke stvari, a ne da se poslije finala ili kad izađem, vratim na stare staze, kao što vjerujem da će se dogoditi većini", rekla je Marie koja je prošli put imala 99 kilograma, sad je izgubila 0,4 kilograma, što je 0,4% tjelesne mase.

Jure se bojao vaganja i nije bio dobro raspoložen zato što zbog ozljede nije mogao dati maksimum na treningu i parirati ostalima u kući. Na posljednjem vaganju imao je 115,9 kilograma, sad je izgubio dva kilograma, što je 1,7% tjelesne mase.

Posljednji je na vaganje stigao Martin koji je također bio bezvoljan i rekao je kako mu već svi previše nedostaju. Prošli put imao 130,7 kilograma, izgubio je2,1 kilogram, što je 1,6% tjelesne mase. Martin je spasio Juru i ispod žute crte uz njega su bili Pero i Marie.

Ako će kalkulirati i biti pametni, izbacit će Peru kao najjaču kariku, a ako će biti pošteni i gledati najslabiji rezultat, napustit će nas Marie", komentirala je Mirna, a Pero dodao: Bio sam siguran da će mene svi pisati jer sam im najveća konkurencija i mislim da im je to svima jedinstvena prilika da me se riješe, da me izbace ako žele ići u finale."

Plavcima je bilo teško odabrati koga će napisati, a Marie se rasplakala. Ona je napisala Peru i rekla da nema razloga za to, Pero je napisao nju zbog najlošijeg rezultata, Šepić se odlučio za Peru jer mu je Marie draža, no Pero mu nije vjerovao da je to pravi razlog. Dajana je pisala Marie, Silvija je odabrala Peru i iskreno priznala da joj je konkurencija, Nina je očekivano pisala Peru, Jure se odlučio za Peru jer nije mogao pisati Martina, koji je odabrao Marie. Goran je također pisao Peru i objasnio da se odlučio za njega jer im je konkurencija te da se zbog pogrešnih razloga prijavio u show, a isto je mislio i Vlašić. Zamjerio sam mu što je rekao da se udebljao 'umjetno' da bi pobijedio u showu", objasnio je Goran, a Vlašić dodao da se on prijavio u show samo da osvoji nagradu.