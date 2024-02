Jedva smo je prepoznali! Nina Bandić blista, a ovaj prizor je oduševio i Marijanu Batinić

Inače, mlada Sinjanka je sve popularnija na društvenim mrežama i mnogi se dive njezinoj transformaciji. "Čim sam izašla kući, moji bližnji su bili u pozitivnom šoku i jako ponosni na meni. Teško im se i dan danas naviknuti na ovu kilažu i da sam to zaista ja. Tata bi često nabacio šalu da me treba pogledati 2,3 puta da bi u svojoj glavi registrirao da sam to ja. Nakon finala sam primila masu poruka podrške i pohvala na svoj izgled. Čak su mi neki pisali da su se zbog moje transformacije odlučili prijaviti u novu sezonu 'Života na vagi' i jako lijep je osjećaj kada dobiješ takvu povratnu informaciju", rekla je ranije za RTL.hr.