Jelena iz 'Života na vagi' otkrila što ju je dočekalo u dvorištu: 'Padne ti drvo usred svega'

Inače, ona je nakon 'Života na vagi' postala certificirana fitness trenerica te vodi privatne i grupne treninge. Jednom prilikom je otkrila što je najteži dio njezinog trenerskog posla.

"Često me ljudi pitaju, što mi je najteže u poslu? Obzirom da se moj posao bazira na 80 posto rada s osobama koje imaju problema s prekomjernom težinom, nekako uvijek pitanja idu u tom smjeru. Ono što svakako mogu reći jest da je najteže upravo taj tip mojih klijenata uvjeriti da oni mogu. Da mogu apsolutno sve! Uistinu, dolaze mi ljudi s raznim pričama, životima i sudbinama. No gotovo svima je zajedničko jedno, a to je pomanjkanje vjere u sebe i u uspjeh. Nisu najčešće ni svjesni svojih kapaciteta, koliko su jaki i snažni. Uvijek mi je teško kao treneru kada imam osjećaj da iskreno vjerujem u njih više nego što vjeruju oni sami. Razumljivo je da većini nedostaje samopouzdanja jer su nerijetko stigmatizirani i u vlastitim obiteljima, a u društvu da ne pričam. I to je tužno. Žalosno je što je bilo čiji izgled baza za stjecanje tuđih mišljenja o njima samima i o tome kakvi su ljud! Ne,oni nisu slabići. Ne, oni nisu drugorazredni građani i ne nemaju svi traume i ožiljke. I vjerujte mi, NE ne jedu svi ogromne količine hrane. No, pojašnjenje toga ići će u sljedećim objavama. Također, ono što me kao trenera ubija u pojam jest to što i kada postignu određeni rezultat, često ga osporavaju i kao da ne vjeruju. Tek kada ih suočite s fotkama prije/poslije, jedva da si priznaju uspjeh. Vagu te kilograme kao takve nemamo za cilj, jer kao što sam nemali put rekla ako se radi na dugoročnim ciljevima broj na vagi u vidu samih kilograma nikada nam nije PRVI u fokusu. Ajme, a tu tek drame ako nije pet kg barem u tjedan dana. No, edukacijom mojih klijenata uspjela sam ih prefokusirati s vage na druge stvari kao što su gubitak masti i izgradnja esencijalnog mišićnog sustava da prije svega budu funkcionaln, a tek onda sve drugo. Sve u svemu, kada sljedeći puta vidite nekoga tko je puniji/pretio, nemojte osuđivati. Sjetite se svojih perioda kada niste imali konce u rukama. Kada su vas s podsmijehom gledali, kada možda posao zbog izgleda niste dobili ili kada vas je partner ostavio upravo zato jer, eto niste kao nekada..aha, niste doživjeli ništa od navedenog? E pa onda nemojte ni osuđivati. Ne morate niti veličati pretilost jer ni to nije ok, ali budite ljudi. I vama se u nekom periodu života tlo može izmaknuti", napisala je na Instagramu.