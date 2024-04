Jelena Putnik otkrila najteži dio trenerskog posla: 'To je tužno'

"Često me ljudi pitaju, što mi je najteže u poslu? Obzirom da se moj posao bazira na 80 posto rada s osobama koje imaju problema s prekomjernom težinom, nekako uvijek pitanja idu u tom smjeru. Ono što svakako mogu reći jest da je najteže upravo taj tip mojih klijenata uvjeriti da oni mogu. Da mogu apsolutno sve! Uistinu, dolaze mi ljudi s raznim pričama, životima i sudbinama. No gotovo svima je zajedničko jedno, a to je pomanjkanje vjere u sebe i u uspjeh. Nisu najčešće ni svjesni svojih kapaciteta, koliko su jaki i snažni. Uvijek mi je teško kao treneru kada imam osjećaj da iskreno vjerujem u njih više nego što vjeruju oni sami. Razumljivo je da većini nedostaje samopouzdanja jer su nerijetko stigmatizirani i u vlastitim obiteljima, a u društvu da ne pričam. I to je tužno. Žalosno je što je bilo čiji izgled baza za stjecanje tuđih mišljenja o njima samima i o tome kakvi su ljud! Ne,oni nisu slabići. Ne, oni nisu drugorazredni građani i ne nemaju svi traume i ožiljke. I vjerujte mi, NE ne jedu svi ogromne količine hrane. No, pojašnjenje toga ići će u sljedećim objavama. Također, ono što me kao trenera ubija u pojam jest to što i kada postignu određeni rezultat, često ga osporavaju i kao da ne vjeruju. Tek kada ih suočite s fotkama prije/poslije, jedva da si priznaju uspjeh. Vagu te kilograme kao takve nemamo za cilj, jer kao što sam nemali put rekla ako se radi na dugoročnim ciljevima broj na vagi u vidu samih kilograma nikada nam nije PRVI u fokusu. Ajme, a tu tek drame ako nije pet kg barem u tjedan dana. No, edukacijom mojih klijenata uspjela sam ih prefokusirati s vage na druge stvari kao što su gubitak masti i izgradnja esencijalnog mišićnog sustava da prije svega budu funkcionaln, a tek onda sve drugo. Sve u svemu, kada sljedeći puta vidite nekoga tko je puniji/pretio, nemojte osuđivati. Sjetite se svojih perioda kada niste imali konce u rukama. Kada su vas s podsmijehom gledali, kada možda posao zbog izgleda niste dobili ili kada vas je partner ostavio upravo zato jer, eto niste kao nekada..aha, niste doživjeli ništa od navedenog? E pa onda nemojte ni osuđivati. Ne morate niti veličati pretilost jer ni to nije ok, ali budite ljudi. I vama se u nekom periodu života tlo može izmaknuti", poručila je.

Inače, Jelena je nedavno otkrila što je nekada radila ljeti zbog viška kilograma.

"Vikend je iza nas, a novi tjedan je na početku. Kako ste? Jeste li se odmorili? Jeste li dovoljno odmorni da možda ovaj tjedan napravite nešto za sebe? Znam, vrijeme je koma. Zime prave nije ni bilo, a o proljeću da ne pričam. Već smo ugazili u ljeto i ljetne temperature. Nego, dolazi toplo vrijeme, točnije došlo je. Uskoro će more tko bude imao sreće, više manje godišnji svi, a kako ste vi s ljetnim samopouzdanjem? Kako ste s odjevnim predmetima od prošle godine? Jel vas lovi ona lagana anksioznost jer dolazi vrijeme kratkih rukava, svega laganog? Moram priznati, meni je godinama to ljetno vrijeme bilo koma. Uvijek bih se skrivala (jer kao ako se koža ne vidi, volumen što, valjda nestane) pa sam uvijek oblačila jako široko i tamno. Ok, meni je uistinu rijetko vruće pa mi nije bilo teško ispod svih tih šator krilo odjeće, ali da, nekada bih voljela da mi se malo zluftaju zastavice na rukama i nogama. Jel i u vašoj glavi već 'pola godine' pa budem sa sljedećom novogodišnjom ovo, obećajem počela raditi na sebi? Mislite si da je za ovaj godišnji prekasno? Nemojte tako. Pokrenite se, dragi ljudi. Kažu istraživanja kako za 14 dana od bilo kakve promjene počinjete se osjećati bolje. Za mjesec dana počinjete i vidjeti promjenu, a za nekih 2 mjeseca i drugi isto primijete na vama. Po meni, zna to i brže, ali ok. I kaj su u biti ta dva tjedna? To je kad pogledate stvarno malo. A fakat vrijedi. Ja ne znam kako da vam opišem, vama koji ne znate (još), ali tako je dobar osjećaj pobijediti sebe i svoje zone komfora. Tako je dobro probuditi se ponosan na prethodni dan. Ok, nekada se ponedjeljkom dogodi i 'walk of shame' iz ovih ili onih razloga jer vikendi često uzmu danak, no svejedno. Disciplina je nešto što nam toliko diže samopouzdanje da je to nevjerojatno. Misliš si da je muka, a na kraju te ta 'muka' uistinu nagradi samopouzdanjem, a ono to je još bitnije od boljeg izgleda i osjećaja zadovoljstva je osjećaj sveopće nadmoći i to nad problemima općenito koje život stavlja pred nas. Treninzi su nevjerojatan benefit za naš um i djeluju na toliko polja. Dajte si malo truda. Ma jeb*š ljeto i druge, napravite nešto na što ćete VI biti ponosni. Nije floskula, stvarno 'PALI'! Probajte!", napisala je.