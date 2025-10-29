Jesu li ovo najemotivniji trenuci sezone 'Života na vagi'? Domagoj se zahvalio i rasplakao pred trenerom

"Ovo putovanje... znanja i vještine koje smo tu stekli od tebe, od Martine, od svih... kad vidiš da netko drugi može, pa te potegne taj osjećaj... Stvarno jedno putovanje koje nema vrijednost. Jednostavno nema vrijednosti ta emocija", započeo je Domagoj, boreći se sa suzama.
"I ja sam ti neizmjerno zahvalan na svemu ovom, na svim trenucima, na svem znanju koje si nam dao i na ovome što si s nama postigao", izgovorio je Domagoj, nakon čega se potpuno slomio.
U tom trenutku, ni čvrsti trener Edo nije mogao sakriti koliko su ga te riječi dirnule. Vidno potresen, zagrlio je Domagoja i tiho odgovorio: "Hvala tebi. Napravili smo sjajan posao."
Emocija koja je ostala u zraku nakon Domagojevih riječi bila je opipljiva. "Osjećaj ostaje definitivno i ostat će do kraja života", zaključio je Domagoj.
Na kraju, unatoč svim izazovima, Edo je s potpunim uvjerenjem poručio: "Ja mogu sa apsolutnom sigurnošću reći danas, sad ovdje, da sam siguran kako će on doći do svog cilja." Bila je to najljepša potvrda da je njihov zajednički trud stvorio temelje za pobjedu koja se ne mjeri samo na vagi, već u srcu i duši.
Finale 'Života na vagi' gledajte uživo u petak, 31.10. na RTL-u ili platformi Voyo.