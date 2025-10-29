Emisije
Jesu li ovo najemotivniji trenuci sezone 'Života na vagi'? Domagoj se zahvalio i rasplakao pred trenerom

Dok su se kamere spremale zabilježiti kraj još jedne iscrpljujuće vježbe, Domagoj je osjetio potrebu da se obrati čovjeku koji ga je vodio kroz najtežu bitku njegova života

RTL.hr
29.10.2025 22:45

"Ovo putovanje... znanja i vještine koje smo tu stekli od tebe, od Martine, od svih... kad vidiš da netko drugi može, pa te potegne taj osjećaj... Stvarno jedno putovanje koje nema vrijednost. Jednostavno nema vrijednosti ta emocija", započeo je Domagoj, boreći se sa suzama.

"I ja sam ti neizmjerno zahvalan na svemu ovom, na svim trenucima, na svem znanju koje si nam dao i na ovome što si s nama postigao", izgovorio je Domagoj, nakon čega se potpuno slomio.

U tom trenutku, ni čvrsti trener Edo nije mogao sakriti koliko su ga te riječi dirnule. Vidno potresen, zagrlio je Domagoja i tiho odgovorio: "Hvala tebi. Napravili smo sjajan posao."

Domagoj, Život na vagi
Domagoj, Život na vagi FOTO: RTL

Emocija koja je ostala u zraku nakon Domagojevih riječi bila je opipljiva. "Osjećaj ostaje definitivno i ostat će do kraja života", zaključio je Domagoj.

Na kraju, unatoč svim izazovima, Edo je s potpunim uvjerenjem poručio: "Ja mogu sa apsolutnom sigurnošću reći danas, sad ovdje, da sam siguran kako će on doći do svog cilja." Bila je to najljepša potvrda da je njihov zajednički trud stvorio temelje za pobjedu koja se ne mjeri samo na vagi, već u srcu i duši.

Finale 'Života na vagi' gledajte uživo u petak, 31.10. na RTL-u ili platformi Voyo.

POGLEDAJTE BONUS VIDEO OD 'ŽIVOTA NA VAGI':

Edo nije štedio riječi za svoju favoritkinju: 'Ta žena je fascinantna, može biti uzor svima!'

