Bravo, Silvija! Pala ispod sto kilograma: 'Ovo je rezultat tvog angažmana u showu'

''Jako ugodno iznenađenje, znači da je ipak sve što je napravila u prethodna dva ciklusa ostavilo traga. Kada zbrojimo i oduzmemo sve – to je jedan dobar prosječni rezultat i na ovom vaganju je on izgledao fantastično'', rekao je Edo, a trenerica Mirna je komentirala neka tako 'miruje' do kraja. Mislav V. je također jako ponosan na nju. Na Marijanino pitanje kako je uspjela skinuti tako velik broj kilograma odgovorila je kako je to rezerva od prošlog ciklusa. ''Ovo je rezultat ukupnog tvog angažmana u showu'', zaključila je Marijana. ''Toliki broj kilograma nisam očekivala, no nije me podiglo jer me i dalje boli te je briga još tu'', komentirala je Silvija.

