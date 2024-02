Josip Čapo iz 'Života na vagi' prisjetio se predivnog trenutka sa suprugom: 'Ovo je naš početak'

S koferom u rukama i ogromnom podrškom supruge i djece, pobjednik šeste sezone 'Života na vagi' Josip Čapo krenuo je u avanturu život sa samo jednim ciljem - smršavjeti i promijeniti životne navike koje su ga dovele do stanja u kojem se tada nalazio. Naizgled vrlo jednostavno, ali bilo je to 'krvavih' nekoliko mjeseci u Lividragi. No, kako su treneri Edo i Maja istaknuli, on je definitivno bio jedan od kandidata koji ih je najviše oduševio. Uz redovite treninge, Čapo je davao još više - svakodnevno je hodao Gorskim kotarom i tako skidao nevjerojatno brzo, ali i pametno te u konačnici show napustio sa 93 kilograma.

"Izazovnih godinu dana je iza mene i sretan sam što uspjevam držati kilažu, teško je, ali borim se. Nema labavo. Da vam budem iskren, prije godinu dana nisam bio svjestan gdje idem. Kćer se tek bila rodila, a ja sam samo želio da sve prođe dobro. Da kada se vratim, svi budemo na okupu", rekao je Čapo nedavno za RTL.hr.