Život na vagi

Josipa i Zoran iz 'Života na vagi' druže se i zajedno njeguju zdrave navike

Kandidati devete sezone 'Život na vagi', Josipa i Zoran, dokaz su da neka prijateljstva iz realityja ne završavaju s posljednjom epizodom

13.04.2026 09:52

Tijekom sudjelovanja u showu 'Život na vagi', Josipa i Zoran su se povezali kroz zajedničku borbu, izazove i svakodnevne treninge. Upravo ih je to iskustvo očito dodatno zbližilo, a čini se da su taj odnos uspjeli zadržati i nakon izlaska iz emisije.

Druženja koja imaju smisao

Na društvenim mrežama podijelili su trenutke zajedničkog druženja, od opuštene kave uz more do kuhanja u kućnoj atmosferi. Na jednoj fotografiji Zoki je u kuhinji i priprema obrok, dok su u objavi označeni i nutricionistica Martina te Josipa, što sugerira da i dalje njeguju zdrave navike koje su usvojili u showu.

Uz fotografiju s mora kratko je poručeno: "#Zoki... hvala", što dodatno pokazuje koliko im znači ovo prijateljstvo.

Zoran, Josipa, Život na vagi
FOTO: Instagram

Zajedno i nakon kamera

Josipa i Zoki bili su među prepoznatljivijim licima devete sezone, svaki sa svojom pričom i motivacijom za promjenu. Iako su kroz show prolazili kroz različite izazove, očito su jedno drugome ostali podrška i nakon završetka snimanja.

Ova priča još jednom potvrđuje da Život na vagi nije samo natjecanje u kilogramima, već i prostor gdje se stvaraju odnosi koji traju.

Jer na kraju, uz sve promjene i rezultate, upravo su ljudi koje upoznaš ono što ostaje.

Zoran i Josipa, Život na vagi
FOTO: RTL

Propuštenu sezonu showa 'Život na vagi' pogledajte na platformi Voyo.

Život na vagi

