Josipa i Zoran iz 'Života na vagi' druže se i zajedno njeguju zdrave navike

Tijekom sudjelovanja u showu 'Život na vagi', Josipa i Zoran su se povezali kroz zajedničku borbu, izazove i svakodnevne treninge. Upravo ih je to iskustvo očito dodatno zbližilo, a čini se da su taj odnos uspjeli zadržati i nakon izlaska iz emisije.
Druženja koja imaju smisao
Na društvenim mrežama podijelili su trenutke zajedničkog druženja, od opuštene kave uz more do kuhanja u kućnoj atmosferi. Na jednoj fotografiji Zoki je u kuhinji i priprema obrok, dok su u objavi označeni i nutricionistica Martina te Josipa, što sugerira da i dalje njeguju zdrave navike koje su usvojili u showu.
Uz fotografiju s mora kratko je poručeno: "#Zoki... hvala", što dodatno pokazuje koliko im znači ovo prijateljstvo.
Zajedno i nakon kamera
Josipa i Zoki bili su među prepoznatljivijim licima devete sezone, svaki sa svojom pričom i motivacijom za promjenu. Iako su kroz show prolazili kroz različite izazove, očito su jedno drugome ostali podrška i nakon završetka snimanja.
Ova priča još jednom potvrđuje da Život na vagi nije samo natjecanje u kilogramima, već i prostor gdje se stvaraju odnosi koji traju.
Jer na kraju, uz sve promjene i rezultate, upravo su ljudi koje upoznaš ono što ostaje.
