Josipa iz 'Života na vagi' nakon vage priznaje: 'Možda me koštala i voda koju sam dosta popila. Neobjašnjivo je'

"Stvarno sam presretna. Oni su plakali svi troje kad su me vidjeli", podijelila je Josipa s voditeljicom Antonijom Blaće, vidno dirnuta. "Mislim da nema veće sreće kad se vidi taj ponos u njihovim očima. Sin Kristijan mi je rekao da izgledam deset godina mlađe. To se jednostavno ne može opisati." Dok bi nekoga takav emotivni vrtuljak možda izbacio iz takta, za Josipu je to bio najjači poticaj.

"Sad svaki dan razmišljam, sjetim se njih i njihovog ponosa i svega", priznala je, potvrdivši da je snagu za nastavak borbe pronašla upravo u sreći svojih najbližih. Na Antonijino pitanje vidi li sebe kao pobjednicu, Josipa je bez imalo oklijevanja dala odgovor koji definira njezin karakter i odlučnost. "Ja sebe vizualiziram u finalu", samouvjereno je izjavila. "Jednostavno tako razmišljam i mislim da čovjek mora razmišljati pozitivno. Mora razmišljati o tome da uvijek može ići bolje i jače. Sve se može ostvariti kad se hoće, bitna je volja." Njezin najveći ponos, kako ističe, nije samo brojka na vagi, već spoznaja koliko su njezina djeca sretna zbog njezine potpune transformacije – i fizičke i psihičke. Ta spoznaja gorivo je koje je gura naprijed, čak i u najtežim trenucima.