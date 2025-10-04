Josipa iz 'Života na vagi' za RTL.hr o kandidatima i svađama: 'Nisu mi skloni, kažu da sve shvaćam previše ozbiljno'

Josipa iz 'Života na vagi' za RTL.hr je otkrila što joj je motivacija u showu i kako gleda na ostale kandidate

Kandidatkinja 'Života na vagi' Josipa u intervjuu za RTL.hr otkrila je pojedinosti iz plavog tima te kako trenutačno gleda na situaciju u kući te koji su joj ciljevi.

Što ti je u ovom showu najteže palo, fizički ili mentalno?

Iskreno, fizički mi je teže zbog moje ozljede jer ne mogu trenirati u punom intenzitetu kao što želim, a i mentalno dođu trenuci kada baš treba izdržati. Ali kako su mnogi znali reći - došli smo tamo da nam bude teško.

Koji ti je bio najdraži trenutak u Životu na vagi' dosad - neki mali, tvoj osobni uspjeh?

Moj je najdraži trenutak bio kada me Mirna spasila s patkicom od ispadanja, a moj uspjeh je bio poslije te patkice - dva vaganja i dva super rezultata na vagi.

Trening s crvenima prošao je bolje nego što si očekivala. Je li ti bilo draže vježbati s njima nego sa svojim timom?

S crvenima mi je bilo super trenirati. Kad vidiš da se svi maksimalno trude, to mi je dalo još dodatnu snagu i motivaciju da se i ja potrudim iznad svojih granica. Drago mi je vježbati s bilo kim, pogotovo kada imam osobu pored sebe koja me dodatno motivira.

icon-expand Josipa, Život na vagi FOTO: RTL

Je li tvoja usmjerenost na cilj, možda postala prepreka za odnose u kući?

Mislim da meni nisu baš skloni jer, po njihovu mišljenju, sve shvaćam previše ozbiljno. Moja je ozbiljnost samo posljedica mog razmišljanja da sam dobila priliku doći u 'Život na vagi' pored tisuća prijavljenih i da se to mora stvarno ozbiljno shvatiti ako se želi postići uspjeh gubljenja kilograma. A vjerojatno je i razlog što nisam osoba koja se u tako kratkom vremenu može za nekoga vezati.

Što bi poručila ljudima koji kod kuće gledaju emisiju i osjećaju se kao ti prije ulaska u 'Život na vagi'?

Ljudima koji gledaju 'Život na vagi' iz svojeg udobnog doma poručila bih da budu obzirni u komentarima prema svima kandidatima jer nije bilo lako ni prijaviti se, a kamoli proživljavati to. Znam da to iz fotelje izgleda možda lagano, ali vjerujte mi, nije tako kako mislite.

icon-expand Josipa, Život na vagi FOTO: RTL

Jesi li ti osoba koja lakše funkcionira sama nego u grupi i je li ti to više pomoglo ili odmoglo u ovom formatu?

Volim vježbati više grupno jer jedni drugima budemo poticaj, a meni je veća motivacija kada treniram u grupi. Svakako mi je pomogao ovaj format jer sam spoznala svoje mogućnosti, a isto tako i svoje nedostatke. Nažalost, ozljeda me sprječava da dam više od sebe.

Gdje vidiš sebe nakon 'Života na vagi', ne samo fizički nego kao osobu? Što je najvažnije što si o sebi naučila?