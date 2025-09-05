Emisije
Život na vagi

Josipa iznenadila sve već na prvom vaganju: 'Najradije bih zaplakala'

Josipa iz Kostrene pokazala je da miran pristup donosi rezultate, izgubila je čak 5 kilograma u prvom tjednu

RTL.hr
05.09.2025 21:45

Nakon samo tjedan dana u showu, Josipa je izgubila čak 5 kilograma, odnosno -3,3% svoje tjelesne mase, čime je ostvarila drugi najbolji rezultat u prvom dijelu vaganja. Vaga je pokazala da se trud itekako isplati, a Josipa nije skrivala emocije: "Kamen mi je pao sa srca, najradije bih zaplakala od sreće."

Josipa, Život na vagi
Josipa, Život na vagi FOTO: RTL

"Josipa se pridržavala svih mojih uputa," rekla je trenerica Mirna. "Ne treba uvijek iscrpljivati tijelo do krajnjih granica da bi se dobio dobar rezultat, vaga je pokazala da je taktika bila dobra." Ova 49-godišnjakinja došla je u show s početnom težinom od 153,5 kg, i jasnom željom da promijeni život, bude zdravija i sretnija.

Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte od ponedjeljka do petka u 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.

