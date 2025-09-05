Josipa iznenadila sve već na prvom vaganju: 'Najradije bih zaplakala'

Nakon samo tjedan dana u showu, Josipa je izgubila čak 5 kilograma, odnosno -3,3% svoje tjelesne mase, čime je ostvarila drugi najbolji rezultat u prvom dijelu vaganja. Vaga je pokazala da se trud itekako isplati, a Josipa nije skrivala emocije: "Kamen mi je pao sa srca, najradije bih zaplakala od sreće."

"Josipa se pridržavala svih mojih uputa," rekla je trenerica Mirna. "Ne treba uvijek iscrpljivati tijelo do krajnjih granica da bi se dobio dobar rezultat, vaga je pokazala da je taktika bila dobra." Ova 49-godišnjakinja došla je u show s početnom težinom od 153,5 kg, i jasnom željom da promijeni život, bude zdravija i sretnija.

