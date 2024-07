Josipa je 2018. sudjelovala u 'Životu na vagi', a sada kaže: 'Ponosna sam na sebe, danas imam 79 kilograma, to je uspjeh!'

Nakon izlaska iz showa išla sam u teretanu, ali to nije potrajalo. Uvijek mi je bilo draže da me trener ili kolege ispravljaju ako pogrešno radim neku vježbu i zato sam brzo odustala od teretane. Naposljetku sam pronašla što je najbolje za mene - ne treniram, samo hodam. Ali jako puno hodam. Obavezno dvaput na dan, rijetko kada samo jednom odem. I to najradije radim sama. To je moje vrijeme i samo se posvetim sebi. Odem ponekad i s društvom, ali to nije moja rutina, onda je to manji intenzitet, ali svakako je dobro. Za skidanje kilograma meni je bio najbolji brzi hod. Hodanje je zakon!" kaže 31-godišnjakinja i ističe kako je njezina podrška uvijek ista - suprug, obitelj i prijatelji uvijek su bili uz nju, a pogotovo kad je skretala sa svog zacrtanog puta.

Pokleknula sam puno puta i isto tako se podignula i krenula dalje. Jednostavno sam sama sebi rekla da želim promjenu, znajući da to nije lako, ali da ću to raditi korak po korak i biti sretna. Tako se ponašam i sada i stvarno se isplati", kaže Josipa i napominje kako i danas ima ljudi koji ne vjeruju koliko je mukotrpan i težak posao skidanje nagomilanih kilograma. Mnogi misle da je to lako, ali varaju se. Put pretilih osoba prema mršavljenju jako je težak, to znamo svi mi koji smo to prošli, kao i oni koji to i dalje prolaze. Moj je savjet svima koji se bore s prekomjernom kilažom da se posavjetuju sa stručnim osobama; od liječnika, nutricionista do trenera. Puno je teže kad se sami pokušate upustiti u tu borbu; nemate znanja što, kako i kada..., jednostavno je preteško. I kad se na taj put netko i odvaži sam, to obično ne bude neki inspirativan način, nego se odluči na razne dijete od kojih nema nikakve koristi, samo završi gore od očekivanog, što sam i sama prošla."

Kad je riječ o njezinoj današnjoj prehrani, kaže da nije ništa izbacila osim gaziranih pića, no ako joj dođe želja, ne ustručava se popiti nekoliko gutljaja. Smanjila sam porcije i nikako ne jedem kasno navečer. To se dogodi samo ako sam na nekoj fešti", kroz smijeh kaže i nastavlja: Sve treba jesti, bitna je količina koju unesemo, kao što je bitno i da to potrošimo."