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Život na vagi

Josipa Lopac iz 'Života na vagi' za RTL.hr: 'Teško je zadržati kilažu, ali da se razumijemo ja sam bila na smanjenju želudca'

Kandidatkinja treće sezone osvojila je gledatelje svojom upornošću, a njezina životna priča nastavila se mijenjati i nakon izlaska iz showa

RTL.hr
03.07.2026 07:00

Josipa Lopac jedna je od kandidatkinja treće sezone 'Života na vagi' čija je transformacija ostavila snažan dojam na gledatelje. U show je ušla sa 146 kilograma, a tijekom natjecanja izgubila impresivnih 57 kilograma te ga završila s 89 kilograma. No, njezin put tu nije stao. Nakon završetka emisije nastavila je raditi na sebi, usvojila zdravije životne navike i nastavila skidati kilograme. Josipa je sada za RTL.hr otkrila kako održava formu te kako se osjeća u svom tijelu.

Josipa, kada se danas osvrneš na svoje prve dane u 'Životu na vagi', što ti prvo prolazi kroz glavu i kako gledaš na tu verziju sebe?

Moji prvi dani u 'Život na vagi' su jedno lijepo veliko životno iskustvo, i svakako sebe gledam borbeno i hrabro jer nije bilo lako. Svaki početak je bio trnovit i s usponima i padovima.

Josipa Lopac, Život na vagi
Josipa Lopac, Život na vagi FOTO: RTL

Tvoja transformacija godinama je inspiracija mnogima – koji je bio najteži trenutak na tom putu i kako si ga prebrodila?

Inspiracija sam svakako mnogima i to mi je drago. Meni osobno je najteži bio put nakon sto sam izašla, tj. godinu dana kasnije kada sam se udebljala pa smršavila ponovo. I tada mi je bivši suprug bio velika motivacija za dalje i hvala mu za to.

Koliko ti je sudjelovanje u showu promijenilo odnos prema hrani, tijelu i vlastitom samopouzdanju?

Bilo je dana kada sam pokleknula, bilo je kada nisam odustala, ali sam se borila. Moj savjet za održavanje kilaže, doista ne treba izbaciti ništa od hrane, nego treba sve jesti, ali u malim količinama. Ne treba pretjerivati ni u čemu.

Josipa, Život na vagi
Josipa, Život na vagi FOTO: Instagram

Jesi li očekivala da će tvoja promjena i dalje godinama nakon showa privlačiti toliku pažnju javnosti?

Iskreno nisam očekivala da ću i nakon osam godina imati toliku pažnju javnosti.

Koliko je bilo teško održati rezultat nakon povratka u "stvarni život", izvan izolacije showa?

Pa teško je jako zadržati kilažu, lakše je skinuti. Ali da se razumijemo ja sam bila na smanjenju želudca. I tu sam dosta skinula i održavam kilažu.

Josipa, Život na vagi
Josipa, Život na vagi FOTO: Instagram

Što bi danas poručila osobama koje se bore s viškom kilograma i misle da ne mogu napraviti promjenu?

Svakako preporučujem ljudima koji se bore s prekomjernom težinom da se posavjetuju sa svojim liječnikom, a oni neka odluče što i kako dalje.

Kako se danas osjećaš u svom tijelu u usporedbi s periodom prije i tijekom showa?

Ma sada sam druga osoba, neusporedivo je prije i sada i stvarno sam sretna zbog toga. I da kažem još nešto, ljudi misle gdje mi je višak kože nestao, nije nestao prisutan je. I to ću ukloniti operacijom iako je nemam toliko kao nekolicina.

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