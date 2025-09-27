Josipa spektakularnim rezultatom na vagi opravdala povjerenje tima: 'Osjećam se dužnom'

Nakon što je trenerica Mirna iskoristila "patkicu", posebnu prednost koja je Josipi osigurala ostanak u showu, ona se našla u vrtlogu emocija. U iskrenom razgovoru s voditeljicom Antonijom Blaće, priznala je da ju je taj potez tima opteretio više nego što je itko mogao zamisliti. "Osjećam se dužnom, nekako. Stalno mi se provlačilo kroz glavu da nisam zaslužila to", povjerila se Josipa. Pitanje je li tim pogriješio što je potrošio tako vrijednu prednost upravo na nju, proganjalo ju je cijeli tjedan i postalo glavni motivator da dokaže suprotno. U trenucima sumnje i preispitivanja, ključnu ulogu odigrala je njezina trenerica Mirna Čužić. Josipa je naglasila kako joj je upravo Mirnina nepokolebljiva vjera dala snagu da izdrži i najteže treninge. "Osjećam definitivno da me Mirna gura i da mi je jako velika podrška, pogotovo u treninzima i u svemu ostalom", izjavila je Josipa, opisujući odnos koji je nadišao onaj između trenera i kandidata.
Trenutak istine stigao je na vaganju. Dok je Josipa koračala prema vagi, u zraku se osjećala napetost. S početnih 136,7 kilograma, vaga je pokazala nevjerojatnih 132,9 kilograma. Gubitak od 3,8 kilograma, odnosno fantastičnih 2,8 % tjelesne mase, izazvao je oduševljenje u studiju. "Sad mi je kamen sa srca pao", uzviknula je Josipa s očitnim olakšanjem, a njezin osmijeh rekao je više od tisuću riječi. Trenerica Mirna nije skrivala ponos. "Josipa je pravi primjer što jedna žena može učiniti kad se nečemu inati. Ovaj put kilogramima, odnosno osjećaju krivnje", komentirala je emotivno. "I sad ne samo da je opravdala 'patkicu', nego je opravdala sav svoj trud, rezultate, zalaganje i moje povjerenje. Nadam se da će sad s puno više samopouzdanja ići dalje u idući ciklus."
