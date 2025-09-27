Josipa spektakularnim rezultatom na vagi opravdala povjerenje tima: 'Osjećam se dužnom'

Nakon što je trenerica Mirna iskoristila "patkicu", posebnu prednost koja je Josipi osigurala ostanak u showu, ona se našla u vrtlogu emocija. U iskrenom razgovoru s voditeljicom Antonijom Blaće, priznala je da ju je taj potez tima opteretio više nego što je itko mogao zamisliti. "Osjećam se dužnom, nekako. Stalno mi se provlačilo kroz glavu da nisam zaslužila to", povjerila se Josipa. Pitanje je li tim pogriješio što je potrošio tako vrijednu prednost upravo na nju, proganjalo ju je cijeli tjedan i postalo glavni motivator da dokaže suprotno. U trenucima sumnje i preispitivanja, ključnu ulogu odigrala je njezina trenerica Mirna Čužić. Josipa je naglasila kako joj je upravo Mirnina nepokolebljiva vjera dala snagu da izdrži i najteže treninge. "Osjećam definitivno da me Mirna gura i da mi je jako velika podrška, pogotovo u treninzima i u svemu ostalom", izjavila je Josipa, opisujući odnos koji je nadišao onaj između trenera i kandidata.