Josipa stala na vagu i ispričala svoju tešku sudbinu: 'Rekao mi je da će me ostaviti ako prijeđem određenu kilažu'

Treća kandidatkinja koja je stala na vagu u devetoj sezoni 'Života na vagi' je Josipa (49), žena bogatog životnog iskustva i još veće unutarnje snage. Rođena Slavonka koja danas živi u Kostreni, Josipa se kroz emisiju otvorila kao emotivna, borbena i iznimno topla osoba. "Treba se otvoriti. Ispričala je kako je vrlo rano otišla od kuće jer je rasla bez iskazivanja ljubavi i otvorenosti. "Htjela sam pobjeći od toga i naći nešto što sam mislila da je normalno. U potrazi za ljubavi sam naišla na bol", priznala je.
Na prvom vaganju vaga je pokazala 153,5 kilograma, a Josipa je priznala da je upravo višak kilograma godinama sprječava da živi život kako želi, od putovanja do aktivnosti poput veslanja kajaka. "Ne mogu se boriti sama, trebam pomoć. Voljela bih spasiti i udomiti koje dijete, željela bih pomoći ako mogu", rekla je i dodala kako sanja da jednog dana postane udomiteljica.
