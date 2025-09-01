Josipa stala na vagu i ispričala svoju tešku sudbinu: 'Rekao mi je da će me ostaviti ako prijeđem određenu kilažu'

Treća kandidatkinja koja je stala na vagu u devetoj sezoni 'Života na vagi' je Josipa (49), žena bogatog životnog iskustva i još veće unutarnje snage. Rođena Slavonka koja danas živi u Kostreni, Josipa se kroz emisiju otvorila kao emotivna, borbena i iznimno topla osoba. "Treba se otvoriti. Ispričala je kako je vrlo rano otišla od kuće jer je rasla bez iskazivanja ljubavi i otvorenosti. "Htjela sam pobjeći od toga i naći nešto što sam mislila da je normalno. U potrazi za ljubavi sam naišla na bol", priznala je.