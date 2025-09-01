Emisije
Život na vagi

Josipa stala na vagu i ispričala svoju tešku sudbinu: 'Rekao mi je da će me ostaviti ako prijeđem određenu kilažu'

Na vagi 153,5 kilograma, a u srcu želja da pomogne drugima. Josipa iz Kostrene sanja o zdravlju, promjeni i udomiteljstvu

RTL.hr
01.09.2025 22:20

Treća kandidatkinja koja je stala na vagu u devetoj sezoni 'Života na vagi' je Josipa (49), žena bogatog životnog iskustva i još veće unutarnje snage. Rođena Slavonka koja danas živi u Kostreni, Josipa se kroz emisiju otvorila kao emotivna, borbena i iznimno topla osoba. "Treba se otvoriti. Ispričala je kako je vrlo rano otišla od kuće jer je rasla bez iskazivanja ljubavi i otvorenosti. "Htjela sam pobjeći od toga i naći nešto što sam mislila da je normalno. U potrazi za ljubavi sam naišla na bol", priznala je. 

Josipa, Život na vagi
Josipa, Život na vagi FOTO: RTL

Na prvom vaganju vaga je pokazala 153,5 kilograma, a Josipa je priznala da je upravo višak kilograma godinama sprječava da živi život kako želi, od putovanja do aktivnosti poput veslanja kajaka. "Ne mogu se boriti sama, trebam pomoć. Voljela bih spasiti i udomiti koje dijete, željela bih pomoći ako mogu", rekla je i dodala kako sanja da jednog dana postane udomiteljica.

Josipa, Život na vagi
Josipa, Život na vagi FOTO: RTL

Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte od ponedjeljka do petka u 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.

Život na vagi

Zoran stao na vagu i priznao: 'Teško je prihvatiti moj stil života'

Život na vagi

Zvonimir potrčao do cilja, Kate ganula sve - prva epizoda donijela suze, smijeh i neizvjesnost!

