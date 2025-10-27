Josipa tik pred finale napustila 'Život na vagi': 'Smatram da sam zaslužila biti među finalistima, ali izmaklo je'

Nakon Josipine odluke, crveni tim je odigrao svoj potez. Domagoj, Dominik i Nena, čiji je glas vrijedio dvostruko, jednoglasno su napisali Josipino ime. Njihova argumentacija bila je brutalno iskrena i strateški proračunata.
"U Josipi trenutačno vidim najveću konkurenticu na putu do finala. Jednostavno, rješavam se osobe za koju mislim da bi mi stala na put", objasnio je Domagoj.
Dominik je bio još oštriji, optuživši Josipu za licemjerje. "Ono što sam primijetio ovaj tjedan jest da je napravila ono što je zamjerila Zvoni. Zamjerila mu je što je okrenuo leđa svom timu, a onda je napravila identičnu stvar. Za mene je taj čin bio niski udarac." Dodao je kako je stekao dojam da se Josipa, nakon što je Nena osvojila dupli glas, počela dodvoravati crvenom timu kako bi osigurala svoje mjesto u finalu.
Sa četiri glasa protiv nje, Josipina sudbina bila je zapečaćena.
Eliminacija je Josipi teško pala. "Osobno sada smatram da sam po svom trudu i s obzirom na ozljedu zaslužila biti među ta četiri finalista, ali evo, izmaklo je u zadnji čas", rekla je kroz suze, ali i s ponosom. Njezini rezultati potvrdili su da je bila prijetnja – u show je ušla sa 153,5 kg, a napustila ga je s 36 kilograma manje, izgubivši impresivnih 23,5% tjelesne mase.
Unatoč razočaranju, Josipa je pokazala borbeni duh. "Laska mi ako te netko zbog konkurencije izbacuje", priznala je i odlučno najavila: "Tisuću posto idem na drugu nagradu! Nema dileme. Vjerojatno ću im na kraju zahvaliti."
Njezin odlazak ostavio je petero kandidata u borbi za finale. Ulaskom u posljednji, najteži tjedan, postalo je jasno da su sve maske pale i da u 'Životu na vagi' više nema mjesta za emocije, već samo za hladnu strategiju i želju za pobjedom.
