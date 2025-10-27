Josipa tik pred finale napustila 'Život na vagi': 'Smatram da sam zaslužila biti među finalistima, ali izmaklo je'

Nakon Josipine odluke, crveni tim je odigrao svoj potez. Domagoj, Dominik i Nena, čiji je glas vrijedio dvostruko, jednoglasno su napisali Josipino ime. Njihova argumentacija bila je brutalno iskrena i strateški proračunata.

"U Josipi trenutačno vidim najveću konkurenticu na putu do finala. Jednostavno, rješavam se osobe za koju mislim da bi mi stala na put", objasnio je Domagoj.

Dominik je bio još oštriji, optuživši Josipu za licemjerje. "Ono što sam primijetio ovaj tjedan jest da je napravila ono što je zamjerila Zvoni. Zamjerila mu je što je okrenuo leđa svom timu, a onda je napravila identičnu stvar. Za mene je taj čin bio niski udarac." Dodao je kako je stekao dojam da se Josipa, nakon što je Nena osvojila dupli glas, počela dodvoravati crvenom timu kako bi osigurala svoje mjesto u finalu.

Sa četiri glasa protiv nje, Josipina sudbina bila je zapečaćena.