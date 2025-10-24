Josipa u emotivnom razgovoru s Mirnom: 'Sad smo doslovno pred vratima raja, ne želim ispasti'

"Krajičkom oka promatram Josipu koja i dalje radi jednakim žarom i intenzitetom kao i uvijek, ali i Josipa ima neke svoje boljke i mislim da je ovaj period dosta težak, iako ona to neće priznati", otkrila je Mirna, odlučivši povući Josipu sa strane kako bi provjerila kako se doista osjeća.

Svjesna da bi Josipa, zbog svoje snage i dobrih rezultata, mogla biti "prva sljedeća na odstrel" u strateškim kalkulacijama ostalih natjecatelja, Mirna je započela razgovor direktnim pitanjem: "Kako si?".

Iako je Josipa u početku pokušala zadržati hrabru masku, tvrdeći da je "odlično" i da je ništa ne brine, brzo je popustila pod naletom emocija. Priznala je da je strah od ispadanja, sada kada je cilj tako blizu, veći no ikad.

"Uvijek se bojim toga. Mislim, nikad se ne zna što se može okrenuti", iskreno je rekla Josipa, dodavši kako je svjesna da je drugi mogu smatrati konkurencijom. "Sigurno da je sad u 13. tjednu strah od ispadanja puno veći nego u trećem, petom ili osmom tjednu. A sad smo doslovno, što kažu, pred vratima raja. Stvarno ne bih željela ispasti", priznala je.