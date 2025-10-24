Josipa u emotivnom razgovoru s Mirnom: 'Sad smo doslovno pred vratima raja, ne želim ispasti'

"Krajičkom oka promatram Josipu koja i dalje radi jednakim žarom i intenzitetom kao i uvijek, ali i Josipa ima neke svoje boljke i mislim da je ovaj period dosta težak, iako ona to neće priznati", otkrila je Mirna, odlučivši povući Josipu sa strane kako bi provjerila kako se doista osjeća.
Svjesna da bi Josipa, zbog svoje snage i dobrih rezultata, mogla biti "prva sljedeća na odstrel" u strateškim kalkulacijama ostalih natjecatelja, Mirna je započela razgovor direktnim pitanjem: "Kako si?".
Iako je Josipa u početku pokušala zadržati hrabru masku, tvrdeći da je "odlično" i da je ništa ne brine, brzo je popustila pod naletom emocija. Priznala je da je strah od ispadanja, sada kada je cilj tako blizu, veći no ikad.
"Uvijek se bojim toga. Mislim, nikad se ne zna što se može okrenuti", iskreno je rekla Josipa, dodavši kako je svjesna da je drugi mogu smatrati konkurencijom. "Sigurno da je sad u 13. tjednu strah od ispadanja puno veći nego u trećem, petom ili osmom tjednu. A sad smo doslovno, što kažu, pred vratima raja. Stvarno ne bih željela ispasti", priznala je.
U trenutku ranjivosti, Josipa se okrenula jedinoj osobi za koju osjeća da joj pruža bezuvjetnu podršku. "Ti si mi ostala jedina tu koja potpuno vjeruje u mene", povjerila se Mirni, ističući koliko joj znači njezino povjerenje.
Dirnuta Josipinom iskrenošću, Mirna joj je uputila riječi ohrabrenja koje nadilaze samo natjecanje. "Ja ću uvijek podržavati nečiji istinski trud i kad netko ima silnu želju iz pravih motiva i tko je prošao tako težak put. Evo, stvarno ti želim da ti nekako život otvori jedan novi, bolji list", poručila joj je trenerica.
Mirna je istaknula kako Josipina transformacija može biti primjer mnogima, ne samo ženama njezinih godina, već i mlađim generacijama. "Mislim da Josipa može biti dobar primjer kako se negativne situacije u životu mogu okrenuti u svoju korist, izvući ono najbolje i okrenuti svoj život za 180 stupnjeva. Jer za to nikad nije kasno", zaključila je.
