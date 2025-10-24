Josipa u suzama u zagrljaju kćeri Petre: 'Falilo mi je to najviše od svega, taj zagrljaj i toplina'

Za Josipu, odlazak u kupovinu za sebe bio je gotovo zaboravljeno iskustvo. Godinama je, boreći se s financijskim poteškoćama, svaki slobodan trenutak i novčić ulagala u svoju djecu. "Što bi drugo trebala nego djeci priuštiti sve što treba. Cijeli život samo djeca", sjetno je priznala, opisujući kako je sebi kupovala tek toliko "da ima u čemu hodati".

Ovaj šoping bio je više od kupovine odjeće; bio je to simboličan čin povratka sebi, trenutak u kojem je napokon mogla odabrati nešto lijepo, elegantno i ženstveno, nešto u čemu će zablistati njezina nova figura i probuđeno samopouzdanje. No, dok je isprobavala nove kombinacije, nije ni slutila da je najveći dar tek čeka.

Dok je Josipa stajala pred ogledalom, Mirna joj je najavila da ima još jedno iznenađenje. U trenutku kada se zastor kabine za presvlačenje otvorio, Josipa je zanijemila. Pred njom je stajala njezina kći Petra. Uslijedili su muk, nevjerica, a zatim potoci suza i zagrljaj koji je govorio više od tisuću riječi.

"Ja otvaram zastor i ugledam Petru. Stvarno, mislim, ono, ne znam... Sreći nema kraja. Stvarno. Evo, to nisam ni u ludilu očekivala", jedva je kroz suze uspjela izgovoriti šokirana Josipa, ne puštajući kćer iz zagrljaja.