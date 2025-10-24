Josipa u suzama u zagrljaju kćeri Petre: 'Falilo mi je to najviše od svega, taj zagrljaj i toplina'

Za Josipu, odlazak u kupovinu za sebe bio je gotovo zaboravljeno iskustvo. Godinama je, boreći se s financijskim poteškoćama, svaki slobodan trenutak i novčić ulagala u svoju djecu. "Što bi drugo trebala nego djeci priuštiti sve što treba. Cijeli život samo djeca", sjetno je priznala, opisujući kako je sebi kupovala tek toliko "da ima u čemu hodati".
Ovaj šoping bio je više od kupovine odjeće; bio je to simboličan čin povratka sebi, trenutak u kojem je napokon mogla odabrati nešto lijepo, elegantno i ženstveno, nešto u čemu će zablistati njezina nova figura i probuđeno samopouzdanje. No, dok je isprobavala nove kombinacije, nije ni slutila da je najveći dar tek čeka.
Dok je Josipa stajala pred ogledalom, Mirna joj je najavila da ima još jedno iznenađenje. U trenutku kada se zastor kabine za presvlačenje otvorio, Josipa je zanijemila. Pred njom je stajala njezina kći Petra. Uslijedili su muk, nevjerica, a zatim potoci suza i zagrljaj koji je govorio više od tisuću riječi.
"Ja otvaram zastor i ugledam Petru. Stvarno, mislim, ono, ne znam... Sreći nema kraja. Stvarno. Evo, to nisam ni u ludilu očekivala", jedva je kroz suze uspjela izgovoriti šokirana Josipa, ne puštajući kćer iz zagrljaja.
Emocije nije mogla sakriti ni Petra, kojoj je majka neizmjerno nedostajala. "Stvarno nam je, falilo mi je to najviše od svega, taj zagrljaj i toplina. Onako, fali mama", priznala je, gledajući majku s divljenjem. "Mama izgleda predivno, stvarno. Ne sjećam se zadnji put kad je imala ovako malo kila. Mislim da sam imala pet-šest godina, od tada nije ovako izgledala", s ponosom je komentirala Petra.
Njihov zajednički šoping postao je prilika za stvaranje novih uspomena. Petra je s veseljem pomagala majci u odabiru odjeće, iskustvo koje prije nisu mogle dijeliti na takav način. "Jedva čekam ići u shopping s njom. Prije smo išli zajedno, ali to je više bilo ono, na muškom odjelu, neke velike majice, i njoj to isto nije toliko pasalo", otkrila je Petra, sretna što svoju majku napokon vidi sretnu i zadovoljnu u vlastitoj koži.
Ovaj dirljivi susret bio je snažan podsjetnik na Josipinu najveću motivaciju. Iako je u show ušla kako bi promijenila svoj život, svaki korak na tom putu radi za svoju djecu. Trenutak proveden s kćeri dao joj je vjetar u leđa i potvrdio da je žrtva koju podnosi vrijedna svake kapi znoja. Za Josipu, ovo nije bio samo kraj jedne teške etape, već početak novog, sretnijeg života u kojem će, uz svoju djecu, napokon biti i ona sama.
