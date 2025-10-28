Josipa za RTL.hr nakon emotivnog odlaska iz 'Života na vagi': 'Dominik je moj favorit'

Jedna od najemotivnijih večeri devete sezone 'Života na vagi' bila je i ona u kojoj je natjecanje napustila Josipa. Kandidatkinja koja je svojim smijehom, iskrenošću i borbom osvojila gledatelje i trenere, emotivno se oprostila od kuće u kojoj je u samo nekoliko tjedana doživjela ogromnu promjenu.

"Tužno mi je... s jedne strane sam razočarana, a s druge sretna jer idem svojima. Miješaju mi se osjećaji", priznala je Josipa nakon što je došla do samog kraja natjecanja.

U show je ušla odlučna, no put joj nije bio lak. Već se na samome početku ozlijedila, ali to je nije spriječilo da da sve od sebe i ustraje do samog kraja.

"Najponosnija sam na svoj trud i upornost. Takva sam i u životu. Nisam imala lagan put jer sam se ozlijedila odmah na početku, ali mogu sebi i svom tijelu zahvaliti što je izdržalo sve ovo", rekla je.

Josipa je od ulaska u show izgubila 36 kilograma. "Na ovoj kilaži na kojoj sam sada bila sam prije jedno 15 godina. Sve mi je lakše, osjećam se bolje. Najviše se veselim reakciji svoje djece, mog tate i prijatelja koji me željno čekaju doma", otkrila je.