Josipa za RTL.hr nakon emotivnog odlaska iz 'Života na vagi': 'Dominik je moj favorit'

Jedna od najemotivnijih večeri devete sezone 'Života na vagi' bila je i ona u kojoj je natjecanje napustila Josipa. Kandidatkinja koja je svojim smijehom, iskrenošću i borbom osvojila gledatelje i trenere, emotivno se oprostila od kuće u kojoj je u samo nekoliko tjedana doživjela ogromnu promjenu.
"Tužno mi je... s jedne strane sam razočarana, a s druge sretna jer idem svojima. Miješaju mi se osjećaji", priznala je Josipa nakon što je došla do samog kraja natjecanja.
U show je ušla odlučna, no put joj nije bio lak. Već se na samome početku ozlijedila, ali to je nije spriječilo da da sve od sebe i ustraje do samog kraja.
"Najponosnija sam na svoj trud i upornost. Takva sam i u životu. Nisam imala lagan put jer sam se ozlijedila odmah na početku, ali mogu sebi i svom tijelu zahvaliti što je izdržalo sve ovo", rekla je.
Josipa je od ulaska u show izgubila 36 kilograma. "Na ovoj kilaži na kojoj sam sada bila sam prije jedno 15 godina. Sve mi je lakše, osjećam se bolje. Najviše se veselim reakciji svoje djece, mog tate i prijatelja koji me željno čekaju doma", otkrila je.
Iako nije stigla do finala, Josipa i dalje ima jasan cilj - do 50. rođendana želi skinuti 50 posto svoje početne težine. "Neću moći ovim tempom dva treninga dnevno, ali borba se nastavlja. Moj cilj je da 50. rođendan proslavim s 50 posto manje kilograma nego što sam imala", odlučna je.
Najveća podrška u kući bila joj je Katarina. "S Katom sam bila najbliža, ona mi je bila najveća podrška. Bilo je teško nastaviti bez nje, ali rekla sam si 'idemo dalje' i gurala samu sebe", prisjeća se.
Josipa je otkrila da je njezin favorit Dominik. "Dečko ima sve posloženo, vjerujem da će i nakon showa trenirati 2-3 puta dnevno. Ipak, ne treba previše planirati, uvijek se nešto izjalovi", iskreno kaže.
No najviše će joj, priznaje, nedostajati trenerica Mirna. "Najviše će mi nedostajati treninzi s Mirnom. Osjetila sam da joj je stalo. Najviše će mi biti žao što je neću svaki dan vidjeti. Vjerujem da joj je teško palo što izlazim, ali doći će finale brzo. Borit ću se za titulu pobjednika nefinalista i opravdati povjerenje."
"Inače volim kad me netko podcijeni. Tada sam najbolja. Sigurno sam postala snažnija osoba, brza i poletna, što na početku nisam bila nikako", zaključila je Josipa.
