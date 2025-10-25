Josipina priča rasplakala kandidate 'Života na vagi': 'Svi smo zašutjeli, bili smo s njom u mislima'

"Znala sam da će ovo biti kad sam ostala s dvoje djece sama," priznala je u prilogu, a njezine su riječi odjeknule među kandidatima koji su je doživljavali kao snažnu i nepokolebljivu ženu. Njezina borba nije bila samo s viškom kilograma, već s izazovima samohranog roditeljstva i žrtvovanjem za djecu koja su joj, kako je istaknula, centar svijeta.

"Jako sam emotivna kad pričam o svojoj djeci jer mi sve znače. Njih imam, oni su mi sve u životu," rekla je kroz suze, a ta sirova emocija prenijela se i na njezine kolege u showu.

Reakcije ostalih kandidata bile su snažne i jednoglasne. Gledajući Josipinu borbu, shvatili su da se iza njezine vedre vanjštine krije priča o kojoj je rijetko govorila.

"Dirnuo me Josipin video", priznala je Nena, sumirajući osjećaje svih prisutnih. "Nismo imali priliku sve čuti što je Josipa možda na tim nekim odvojenim treninzima pričala s trenerima."