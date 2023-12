Jure Dundović za RTL.hr o promjeni života: 'Čekam unuke da im mogu pričati o ovom nevjerojatnom iskustvu'

Jure Dundović napustio je show 'Život na vagi'. U showu je bio 13 tjedana, odnosno ciklusa, u kojima je iz korijena promijenio svoj život. Jure je u show došao s 144,8 kilograma, izgubio je 32,8 kilograma, što je 22,7% tjelesne mase, rekao je kako mu je bilo lijepo i da to nikada neće zaboraviti, a volio bi imati 80 kilograma. Njegovo sudjelovanje obilježile su i razmirice s pojedinim kandidatima, no u intervjuu za RTL.hr kaže kako, bez obzira na to, smatra da svaki čovjek u showu ima svoje dobre strane. Govorio je o reakciji bližnjih te daljnjem putu nakon izolacije u Lipi i na Brijunima.

"Izolacija od svojih doma bila je najveći okidač tuge. U nekim trenucima imao sam osjećaj da bih razočarao tim. Često mi se dogodilo da bi ja bio taj koji je morao hvatati prednost koju su stekli crveni i onda kada bih uspio, bio bih sretan, a kada ne, imao bih osjećaj kao da sam razočarao svoj tim. Smatrao sam ih svojom zamjenskom obitelji i pogodilo bi me to kada ne bi mogao nešto napraviti za njih. Imali smo strašno puno izazova gdje sam završio u suzama jer nisam stigao i onda dođem do toga da, bez obzira što su oni ponosni na mene i kažu kako sam nešto vrhunski odradio, ali meni je bilo u glavi samo da sam izgubio", rekao je Jure.