Jure Dundović za RTL.hr o 'Životu na vagi': 'Između kandidata nema prljave igre'

Kandidat Jure Dundović u 'Život na vagi' prijavio se kako bi promijenio životne navike, naučio se zdravo hraniti i učiniti ponosnima svoje najbliže. Jure se za RTL.hr osvrnuo na prvih tjedan dana.

Reci nam svoje dojmove.

Dojmovi su odlični, treneri su odlični, hrana je začuđujuće dobra, treninzi su naporni, ali uspješno ih odrađujem. Ukućani su odlični, međusobno smo jedni drugima potpora i one koji imaju slabije fizičke sposobnosti guramo da to što bolje odrade, dok mi mlađi jedni druge guramo natjecateljski.

Svi se podržavate?

Ne postoji prljava igra, jednostavno poštena igra i idemo natjecateljski gurati jedan drugoga do kraja.

S kime si se najviše sprijateljio?

S Martinom, najmlađim ukućanom. Vrlo je jednostavno. Obojica smo veliki zabavljači, jako smo društveni, imamo dosta sličnih ukusa i to nas je spojilo.

Kako stojiš s treninzima?

Naporni su, ali sve je to u skladu s našim mogućnostima. Tri treninga tjedno je čisto uredu. Naravno, upale su tu, a to je normalno. Vani sam se sportom bavio rekreativno, to je bilo davno, ali tijelo je nešto zapamtilo.