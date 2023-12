Jure emotivno o supruzi: 'Bio sam ogroman, a ona me gledala isto kao prvi dan...'

Jure Dundović već je nebrojeno puta pokazao kako mu je supruga Janis ogromna podrška. Podržala ga je na vaganju, a jednom prilikom je i ušla u show kako bi ga iznenadila. Juri je produkcija pustila video s njegova prvog vaganja, a on se referirao na tu situaciju...

"Gledam sebe i uredu, vidno sam mršaviji. Sjetim se svoje izjave otada da je bilo ponižavajuće stati pred ženu na vagu. I onda si me ti Marijana nešto pitala, bio je prikaz moje žene i ona nije skidala osmijeh s lica. To mi je nekako bilo najgore u cijeloj priči jer sam bio ogroman, a ona me gleda isto kao prvi dan. Onda mi nije bilo jasno zašto ja nisam na sebe ponosan i zašto ja sebe ne mogu vidjeti tako", rekao je Jure.