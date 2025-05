Jure iz 'Života na vagi' pozirao sa suprugom: Elegancija na maksimum!

"Upoznali smo se u kafiću gdje je ona radila, ja sam došao prvi put i pogledao sam prema njoj - zaljubio sam se momentalno. Nakon što je prekinula s Rokovim tatom, tu sam se nekako angažirao više i iz nekakvog prijateljstva je nastala ljubav. I evo ta naša priča traje punih sedam godina. Ni sam stvarno ne znam kako sam je osvojio... Bilo mi je samo bitno da je uvijek nekako nasmijem, možda je to bio razlog. Dok je bila u vezi prije mene, tu i tamo bi progovorili koju rečenicu kad bi došao i to bi bilo to. A zatim, kad sam saznao da je prekinula, sam nekako dobio hrabrosti pokušati ostvariti neki veći razgovor s njom i tako je sve to i krenulo", ispričao je Jure.

