Jure spasio Dajanu od ispadanja iz showa: 'Želim je vidjeti kako gura do kraja!'

Mirna iskreno o Martinu: 'On bi trebao biti moja desna ruka, a trenutačno to nije'

Dajana razočarana rezultatom na vagi: 'Mizeran je, to me pogodilo!'

Prvi je na vaganje došao Krunoslav, koji je priznao da ga um često blokira na vježbanju jer stalno misli kako nešto ne može napraviti. Na prošlom vaganju imao je 197,1 kilogram, a sada je vaga pokazala 3,4 kilograma manje, što je 1,7% tjelesne mase. Kruno je bio neugodno iznenađen, ali Mirna smatra da treba više hodati. Iz crvenog tima prvi je došao Leonardo i objasnio da je njemu dobro kad ga naljuti Edo na treningu. Ljutnja mi je u jednu ruku prijatelj jer mi daje dodatnu snagu i motivaciju", rekao je Leo koji je na posljednjem vaganju imao 181,6 kilograma, a sad je izgubio 4,4 kilograma, što je 2,4% tjelesne mase. Irena je došla sljedeća i komentirala kako se dobro osjeća jer je okrenula pedalu na biciklu. Dodala je da se jako boji za svoj život pogotovo kad su im liječnici dodatno objasnili njihovo zdravstveno stanje. Posljednji put imala je 164,5 kilograma, a sada je izgubila 2,5 kilograma, što je 1,5% tjelesne mase. To je za mene veliki pomak, ali vidjet ćemo drugi tjedan", komentirala je Irena.

icon-expand Irena Pušec, Život na vagi FOTO: RTL

Mislav Šepić priznao je da ima veliku tremu jer je prošli put malo izgubio. Posljednji put imao je 166,3 kilograma, a nakon dva ciklusa izgubio je 2,2 kilograma, što je 1,3% tjelesne mase. Jako sam razočaran, očekivao sam da će biti više kilograma. Ne znam kako, držim se prehrane kao što su mi rekli, treniram, možda nisam dao maksimum, sad ću ići iznad svojih granica", rekao je. Sljedeći je bio Pero, kojeg su liječnici upozorili na visoki tlak, no on smatra da posljednji tjedan nema više problema s tim. Perin je najveći problem baš to što smatra da nema problem", rekla je Mirna, a Pero je ponavljao kako ne može jesti povrće. Jednostavno ne ide u mene", rekao je Pero koji je na posljednjem vaganju imao 172,8 kilograma, izgubio je 4,6 kilograma, što je 2,7% tjelesne mase.

icon-expand Pero Jukić, Život na vagi FOTO: RTL

Došao je Mislav Vlašić koji je otkrio da želi normalno živjeti, baviti se sportom i imati obitelj. Posljednji put došao je do 207,8 kilograma, sada je izgubio 5,5 kilograma, što je 2,6% tjelesne mase. Prvi mi je cilj otići ispod 200 i onda dalje po ciljevima", rekao je samozatajni Mislav. Na redu je bila Nina koja je priznala da nema atoma snage u sebi jer je sve boli i zbog toga je nervozna pa se ispričala svima ako im je malo išla na živce. Na posljednjem vaganju Nina je imala 130,8 kilograma, a sada je izgubila 3,7 kilograma, što je 2,8% tjelesne mase. Došla je Marsela i rekla kako joj u showu raste samopouzdanje. Svaki dan tu uspijem pobijediti sebe i onda mi taj ponos diže samopouzdanje", objasnila je Marsela i rekla kako je super što je tu okružena ljudima koji je razumiju. Prošli put Marsela je imala 170,4 kilograma, a sad je izgubila 2,6 kilograma, što je 1,5% tjelesne mase. Bila je zadovoljna jer je objasnila kako vani sigurno ne bi izgubila toliko. Za Dajanu je trenerica istaknula da uvijek daje sve od sebe. Kad izađem, cilj mi je maksimalno poštovati sve što sam naučila ovdje i to primijeniti te kako opstati u tome jer će sigurno biti teško", rekla je Dajana koja je na prošlom vaganju imala 171,2 kilograma, a sada je skinula 1,6 kilograma, što je 0,9% tjelesne mase. Rezultat je mizeran, razočarana sam i pogodilo me to", rekla je i odlučila razgovarati s trenericom i nutricionisticom jer je mislila da je dala svoj maksimum, a očito nije.

icon-expand Dajana Milevoj, Život na vagi FOTO: RTL