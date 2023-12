Juri nije jasan tako dobar Ninin rezultat: 'Mislim da su kod nje problem hormoni je nije pokazala neki veliki trud'

Kandidat Mislav Š. smatra kako se nitko ne bi trebao naljutiti u igri, to jest u showu. ''To bi trebala ostati igra'', komentirao je, a Martin i Jure smatraju kako ipak ima onih koji previše kalkuliraju. ''Ima tu dosta igrača. Prošli ciklus je Silvija pila vodu, a sad ju je to spasilo – iskalkulirala je pa je sada imala dobar rezultat. U par navrata su i Goran i Vlašić isto kalkulirali'', komentirao je Jure, a Martin je priznao kako ipak ima natjecatelja koji idu srcem te im nije bitno hoće li doći do nagrade, odnosno pokupiti pobjedu nego im je bitno promijeniti sebe: pronaći zdravi stil života i sve ostalo. ''Ima i osoba koje idu i ciljaju na nagradu i sve daju za to te će ići do kraja na bilo kakav način'', komentirao je Martin.

Igrajući 'Čovječe ne ljuti se' Goran, Dajana, Nina i Mislav Š. su komentirali kako je sve samo igra te da je sve dopušteno dok je pošteno, ali kada se povrijedi druga osoba, onda je to problem. ''Super bi bilo da uđem u finale i voljela bih to za sebe, ali zbog tog cilja neću pokositi sve pred sobom. To nije moj način igre'', priznala je Silvija. Kroz društvenu su igru kandidati povukli paralelu sa showom: ''Svatko igra za sebe, ali opet igramo skupa.''