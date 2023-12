Juru živciraju sitnice u kući: 'Ako netko ostavi upaljeno svjetlo u WC-u – banalno'

Jura tvrdi kako je relativno dobro, no da ga mnoge stvari nerviraju. ''12 ciklusa je prošlo. Zamorno je, naporno je, počela se gledati svaka sitnica unutar kuće. Živciraju me stvari koje me nikad nisu živcirale, primjerice, ako netko ostavi upaljeno svjetlo na WC-u – banalno'', ispričao je Jure. ''Počneš gledati sve sitnice jer ti sve počne smetati. Nemaš kontakta s vanjskim svijetom već su ovi ljudi jedini svijet koji poznaješ trenutno i oni su tvoja svakodnevnica'', dodao je te priznao kako je mentalno i dobro i loše.