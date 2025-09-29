Emisije
Život na vagi

'Kako siješ, tako ćeš i žeti!' Hladan tuš za kapetana plavih nakon ispadanja Ane i Eme: 'Sam si je birao društvo'

Iako je odlazak svakog kandidata težak, čini se da su Emino i Anino ispadanje izazvalo lavinu pomiješanih osjećaja - od tuge kapetana Zvonimira do brutalno iskrenih analiza koje otkrivaju duboke podjele i napetosti koje su tinjale unutar tima

RTL.hr
29.09.2025 21:30

Dok je kapetan plavih, Zvonimir, vidno potresen proživljavao odlazak kandidatkinja, zbog čega je od kolege Ivana dobio i nadimak, drugi članovi nisu dijelili njegovu tugu. Najoštriji u komentaru bio je Dominik, koji je situaciju sveo na jednostavnu životnu lekciju. "Sam si je birao društvo," prokomentirao je Dominik, aludirajući na Zvonimirovu bliskost s Anom, te dodao: "Kako siješ, tako ćeš i žeti." "Tko pod drugim jamu kopa, sam u nju upadne. Karma, čista karma", složio se GallaSandalla. Njihove riječi odjeknule su kao potvrda da Anin boravak u kući nije bio idiličan te da su mnogi jedva dočekali njezin odlazak.

Dominik i Ivan, Život na vagi
Dominik i Ivan, Život na vagi FOTO: RTL

U daljnjem razgovoru Ivan i Dominik otvoreno su iznijeli teške optužbe na Anin račun, opisujući je kao osobu koja je sustavno narušavala timski duh. Prema njegovim riječima, Anino ispadanje bila je "najrealnija i najbolja opcija" za budućnost tima. "Unosila je dosta nemira u ekipu, širila strah, emotivno manipulirala s drugim ljudima, odvajala ih je i širila lažne informacije," objasnio je Dominik, dodajući kako njezin angažman od samog početka nije bio na razini potrebnoj za opstanak u showu. Smatra da je upravo zbog tih nesuglasica i negativne atmosfere koju je stvarala, tim sada dobio priliku za novi početak.

Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte od ponedjeljka do petka u 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.

